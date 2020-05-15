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Рецепт окрошки від Лесі Нікітюк

Ведуча «Хто проти блондинок?» поділилася фірмовим способом приготування літнього супу

Окрошка – це легка й освіжаюча страва, яка користується особливою популярністю у спекотну погоду. Кожна господиня готує холодний суп по-своєму, ми ж пропонуємо насолодитися окрошкою за рецептом Лесі Нікітюк – ведучої проекту «Хто проти блондинок?», який випускає Новий канал.

Інгредієнти

  • філе індички – 60 г;
  • редиска – 60 г;
  • огірок – 60 г;
  • яйце – 2 шт.;
  • зелень – кріп, петрушка;
  • зелена цибуля;
  • айран – 0,5 л;
  • майонез – 2 ст. л.;
  • гірчиця – 2-3 ч.л.;
  • сіль, перець.

Спосіб приготування:

  1. Відваріть філе індички, потім остудіть його й наріжте кубиками.
  2. Зваріть яйця вкруту (8-10 хвилин з моменту закипання води), потім остудіть їх у холодній воді, очистіть від шкаралупи й наріжте кубиками.
  3. Огірок, редиску, зелену цибулю і зелень також дрібно наріжте.
  4. Помістіть всі інгредієнти у велику миску, посоліть-поперчіть за смаком і гарненько їх перемішайте.
  5. Змішайте айран, майонез і гірчицю та заправте цією сумішшю подрібнені продукти.

Смачного!

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