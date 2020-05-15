Рецепт окрошки від Лесі Нікітюк

Ведуча «Хто проти блондинок?» поділилася фірмовим способом приготування літнього супу
Окрошка – це легка й освіжаюча страва, яка користується особливою популярністю у спекотну погоду. Кожна господиня готує холодний суп по-своєму, ми ж пропонуємо насолодитися окрошкою за рецептом Лесі Нікітюк – ведучої проекту «Хто проти блондинок?», який випускає Новий канал.
Інгредієнти
філе індички – 60 г;
редиска – 60 г;
огірок – 60 г;
яйце – 2 шт.;
зелень – кріп, петрушка;
зелена цибуля;
айран – 0,5 л;
майонез – 2 ст. л.;
гірчиця – 2-3 ч.л.;
сіль, перець.
Спосіб приготування:
Відваріть філе індички, потім остудіть його й наріжте кубиками.
Зваріть яйця вкруту (8-10 хвилин з моменту закипання води), потім остудіть їх у холодній воді, очистіть від шкаралупи й наріжте кубиками.
Огірок, редиску, зелену цибулю і зелень також дрібно наріжте.
Помістіть всі інгредієнти у велику миску, посоліть-поперчіть за смаком і гарненько їх перемішайте.
Змішайте айран, майонез і гірчицю та заправте цією сумішшю подрібнені продукти.