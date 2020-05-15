Лесі Нікітюк зробили пропозицію!

А потім забрали її назад. Чи змогла пробачити ведуча Нового каналу такий вчинок?

Цього тижня Леся Нікітюк опинилася по іншу сторону барикад на шоу «Хто проти блондинок?» (Новий канал). Ось уже кілька сезонів дівчина ведуча проекту. І вперше вона стала його учасницею! Грала проти Леді Ле ціла армія блондинів. Вони танцювали для Лесі стриптиз, дарували їй квіти і віддавали свої серця. А топ-блондин на ім’я Олександр навіть став на одне коліно і зробив пропозицію!

– Я спостерігаю за тобою чотири роки, – заявив Олександр, простягаючи до Лесі руки. – І зараз, коли ми нарешті зустрілися, стаю на коліна, цілую твою руку і хочу почути твою відповідь на головне запитання (драматична пауза, – прим.ред): ти готова програти сьогодні?

Такого повороту подій Леся Нікітюк не очікувала! Під час промови красеня дівчина буквально розцвіла, а потім розсердилася і мстилася йому протягом усієї гри:

– Це мене так вже вчетверте розвели, – зітхнувши, заявила ведуча Нового каналу. – Що ж це таке? Вічно мене лише обманюють, і все. Набридли ці уявні обручки! В мене після цих стресів груди зменшуються.

Дивіться шоу «Хто проти блондинок?» із Лесею Нікітюк – щовівторка о 19:00 на Новому каналі.

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