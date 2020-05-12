Леся Нікітюк вперше побачила чоловічий стриптиз на зйомках

Новий канал влаштував Леді Ле неймовірний сюрприз – рівно на одну програму ведуча шоу «Хто проти блондинок?» стала його учасницею!

Ведучий – Володимир Шумко, зірковий гравець – Леся Нікітюк, а замість сексуальних блондинок – сексапільні блондини! Цей випуск шоу «Хто проти блондинок?» усі точно запам’ятають надовго. Особливо Леді Ле, яка не лише стала гравцем проекту, а й побачила на зйомках чоловічий стриптиз. Приватний танець для Лесі станцювали блондини.

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– Я дуже багато, по 14 годин, стою у знімальному павільйоні на підборах, – поскаржилася під час гри Леся Нікітюк. – Але нехай Шумко не мріє мене підсидіти – пісок з мене ще не сиплеться, тільки блискітки!

Тимчасовий ведучий Володимир Шумко підсиджувати Лесю й не збирався. Навпаки, влаштував їй сюрприз – танець від блондина Олексія, який повинен був розслабити Нікітюк. Але напруження в студії, навпаки, зросло.

– Мене підставили! – голосно кричала ведуча Нового каналу, приголомшена стриптизом двох блондинів. – Несіть корвалол! І де ви таких знайшли?

Але вже до кінця танцю Леся увійшла в азарт і не хотіла, щоб стриптиз закінчувався.

– Це було офігенне шоу! – заявила Нікітюк після закінчення танцю. – За своє життя я ніколи не була у стриптиз-клубі. У Хмельницькому знаєте, який стриптиз-клуб? У кіосках на базарі! Коли мужики на картонці штани міряють. Тому тут мені дуже складно було стримати емоції. Я не знала, чи то кричати, то чи очі заплющувати, то чи просити на «біс» (сміється). Тож хочу сказати хлопцям спасибі!

Дивіться найяскравіший випуск шоу «Хто проти блондинок?» сьогодні о 19:00 на Новому каналі

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