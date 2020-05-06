За лаштунками шоу співак розказав найкумеднішу історію з власного життя

Учора позмагатися за першість у шоу «Хто проти блондинок?» (Новий канал) прийшов український співак, вокаліст гурту ТНМК Олег Михайлюта. З перших хвилин гри хлопець продемонстрував свою ерудицію та «вибив» перший ряд «золотоволосок». А ще він сміливо приймав усі виклики від блондо-бомб та чесно з ними батлився.

– Я кайфонув, – зізнається Олег Новому каналу. – Правда, засмутився, що програв. Бо дуже хотілося виграти. Підбадьорюю себе, що в грі з блондинками головне – участь. Та й взагалі, іноді з білявкою програш – це виграш (усміхається).

Також дівчата вразили співака своєю вродою, кмітливістю та кумедними історіями з життя.

– Послухавши їхні stories, вкотре переконався, які ж білявки винахідливі, – розповідає за лаштунками шоу Олег. – Згадав свою найкумеднішу історію з блондинкою. До речі, я зараз розкажу про маму. Від самого народження мама для мене завжди була блондинкою. Років через 12 мені до рук потрапили її фото, де вона чорнява. Просто за два роки до моєї появи на світ мама перефарбувалася. Ось так. У 12 років мій світ трохи перевернувся, бо я дізнався справжній колір її волосся. Було дуже смішно!

Вмикайте шоу «Хто проти блондинок?» щовівторка о 19:00 на Новому каналі, аби дізнатися цікаві подробиці з життя блонд, Лесі Нікітюк та зіркових учасників.

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