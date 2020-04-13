Корисні звички, набуті під час карантину: Леся Нікітюк зізналася, скільки спить та що їсть
Ведуча шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі розказала про свої нові звички
Карантин перевернув усе наше життя. Якщо раніше ми сприймали більшість речей, як належне – щоранку зайти в кав’ярню по каву, скористатися послугами перукаря, піти у кіно, то зараз через самоізоляцію все це стало неможливим. Тепер нам доводиться шукати альтернативні методи, як задовольнити свої потреби.
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Та попри всі незручності #залишайсявдома у кожного з нас з’явилися нові корисні звички. Бо нарешті є час на ранкову зарядку, читання книжок, приготування корисних смаколиків.
Ведуча шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі Леся Нікітюк поїхала «карантинити» у свій рідний Хмельницький. Дівчина каже, що цей час вона вирішила приділити своїм рідним. Адже через насичений графік зйомок їй рідко вдається бувати вдома. Леся зізнається, що, перебуваючи з сім’єю, вона також дещо змінила свої звички.
- Сон
– Я сплю по десять годин, – розповідає ведуча Новому каналу. – Це додає мені сил. А найголовніше, що після такого тривалого сну не потрібно використовувати багато кремів і масок для обличчя. Бо організм добре відпочиває.
- Спорт
– Щодня по 45 хвилин я займаюсь спортом, – каже Леся. – Маю дуже класний комплекс вправ. Дівчата, вдома займатись – реально. Тож і ви не лінуйтеся та не шукайте відмазок (усміхається). В мене добре підтягнуте тіло, бо щодня продовжую тренуватися.\
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- Їжа
– Готую щось класне та легке, – розповідає дівчина. – А головне – дуже корисне. В моєму арсеналі з’явилося багато нових рецептів. Тепер щодня балую своїх рідних смаколиками.
- Спілкування
– У мене дві племінниці, – розповідає ведуча. – Радію, що можу проводити з ними багато часу. Ми спілкуємося про все в світі (усміхається). А ще я займаюся з ними англійською і вчу їх читати. Весело та корисно проводимо карантин!