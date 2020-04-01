Телеведучий відважно випробував на собі найстрашніші інста-тренди сучасності. І розповів, як у дитинстві батьки переодягали його в дівчинку

На шоу «Хто проти блондинок?» можливо все! Навіть один із найбільш мужніх ведучих українського ТБ тут може начепити на лоба бублик і наростити волосся в носі. Все – заради перемоги. А на експерименти із зовнішністю Григорія підбила учасниця другого сезону «Супермоделі по-українськи» Аня Сулима, яка стала блондо-бомбою на шоу «Хто проти блондинок?»

– Я знаю, звідки беруться лайки і тренди. І запропонувала Гриші зіграти в гру, – розповідає Сулима. – До студії винесли 10 коробок, в кожній – назва якогось інтернет-тренду. Ми по черзі відгадували, реальний це тренд чи маячня. Хто помилився – той приміряє його на себе.

Волохаті губи, вії, що стирчать із ніздрів, ріг єдинорога на голові й бублик на лобі – так виглядав Григорій Решетник до кінця конкурсу.

– Матусю, вибач мені, – голосно зітхав ведучий. – Якщо слідувати всім трендам, як із цим жити взагалі? Ось повернуся я в такому вигляді до своїх синів додому і скажу: пацани, нам потрібно пожити окремо. Папа сходив на шоу «Хто проти блондинок?»

На щастя, самоіронії Григорію Решетнику не позичати. Ведучий з дитинства навчився легко ставитися до експериментів із зовнішнім виглядом. І ось чому:

– Я гетеросексуал, і ціную жіночу красу, – розповів Решетник Новому каналу. – Але пам’ятаю забаву, коли класі в третьому або четвертому батьки переодягали нас у дівчаток. Передивилися КВК і вирішили створити свій домашній чемпіонат. Ми, діти, теж були акторами, грали і виступали нарівні з дорослими. І іноді доводилося грати жіночі ролі – тоді одягали колготки, спідниці… Батькам було страшенно весело! Після цього я легко ставлюся до експериментів, перевтілень. Це можливість посміятися з себе. Зараз ми з дружиною виховуємо двох синів, і коли дитина збирається в дитячий садочок і ліпить собі на лоба різні наліпки, я спокійно до цього ставлюся.

Нові випуски шоу «Хто проти блондинок?» – щовівторка о 19:00 на Новому каналі

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