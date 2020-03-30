Леся Нікітюк про свій перший поцілунок: «Три години мила язик милом!»

Ведуча «Хто проти блондинок?» на пару з зірковим гравцем – професійним романтиком Григорієм Решетником – згадали про перший «поцілунковий» досвід

Коли на бій до блондинок виходить телеведучий Григорій Решетник, бій перетворюється на загравання. А романтика лине в повітрі. Тож не дивно, що під час зйомок випуску шоу Нового каналу «Хто проти блондинок?» з Гришою розмови велися виключно пікантні. Наприклад, про поцілунки.

– Вперше я поцілувався у 9 років. Здається, з помідором, – сміється Григорій Решетник. – А так, щоб із дівчиною, це років у 16… Але взагалі вважаю, що мої перші справжні поцілунки почалися, коли ми познайомилися з дружиною. А все, що було до, це так – репетиція, підготовка. Адже потрібно бути готовим до зустрічі з коханням свого життя

А от ведуча «Хто проти блондинок?» Леся Нікітюк точно пам’ятає історію своїх перших поцілунків.

– Уперше я вчилася цілуватися по-дорослому в літньому дитячому таборі, – згадує ведуча Нового каналу. – Зрозуміло, навчання відбувалося під час гри у «пляшечку». А після цього ми з дівчатами побігли в жіночу палату і три години мили язики милом (сміється).

Ще більше одкровень зірок і романтичних спогадів – сьогодні о 19:00 в новому випуску шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі

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