Під час шоу Лесі Нікітюк довелося блонду назначити ведучою

Леді Ле зізналася, чому змінила правила шоу «Хто проти блондинок?»

Вперше за три сезони ведуча шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі Леся Нікітюк віддала свої повноваження іншій блондинці. Сама ж Леся Іванівна стала гравцем суперфіналу, в якому вона боролася за першість із зірковим учасником – солістом групи «АГОНЬ» Антоном Савлеповим. Чому ведуча змінила правила гри?

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– Ніхто мене не «підсидів» і не «звільнив», – каже Леся. – Навіть не мрійте про таке! (усміхається). Отже, пояснюю своє рішення. Річ у тім, що Антон Савлепов – дуже талановитий співак, танцівник, актор… Під час гри він показав свій розум, креативність та винахідливість. Але мені не подобалось, як він зневажливо ставився до дівчат. Постійно натякав, що вони не надто розумні, бо ж блондинки, та насміхався з їхніх відповідей. А зі мною він постійно сперечався. Після двох раундів я вирішила зійтись із ним у чесному бою. Щоб нарешті зупинити його ганебну поведінку та постійні висловлювання про «нечесну гру».

Леся Нікітюк стала на захист своєї армії блондинок і «помстилася» за всі образи, які були їм адресовані зірковим учасником.

А на своє місце ведучої відправила блонду Олену Борисенко. І про своє рішення не пошкодувала:

– Мала впоралася, – підсумувала Леся роботу блондинки. – Вона – молодець.

Вмикайте щовівторка о 19:00 шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі, аби не пропустити найцікавіші моменти.

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