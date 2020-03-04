Антон Лірник пиляв деревину з білявкою

У непростому завданні шоумен зійшовся зі світловолосою лісничою на шоу Нового каналу «Хто проти блондинок?»

Прийоми самооборони відпрацьовували, кавуни самими лише руками чавили, але щоб пиляти брус… Такого на розважальному шоу «Хто проти блондинок?» ще не було. Задля суперництва білявки з нежіночою професією лісничої та зіркового гостя, шоумена Антона Лірника до студії проекту винесли довжелезний брус і запропонували на швидкість розпиляти його на частини.

– Мене таким завданням не здивувати, – розповідає Антон Лірник. – Я виріс у звичайній сім’ї. У нас був будинок у селі, який ми опалювали дровами. А відтак самі їх заготовляли. А нещодавно разом із тестем різали старі дерева та рубали їх на дрова в нього на дачі під Києвом.

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А от що здивувало шоумена, то це білявка з незвичною професією. Дівчина з усіх сил намагалася перемогти Антона, але їй би це не вдалося, якби Лірник не піддався.

– Завжди приємно грати, коли жінка на твоєму боці, – пояснює зірковий гість «Хто проти блондинок?» – Як на мене, чоловіки повинні грати з жінками лише у тандемі, і лише тоді в них вийде перемогти. Загалом мені було цікаво та весело. Це проект із неймовірно дружньою атмосферою, у якому не хотілося перемагати (усміхається). І Леся, звісно, чудо-ведуча. Я готовий брати участь у всіх шоу Нового каналу, які вона веде.

Чим здивують ще на «Хто проти блондинок?»? Дивіться щовівторка о 19:00 на Новому каналі!