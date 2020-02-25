Учасником четвертого випуску шоу «Хто проти блондинок?» 2020 став актор Олександр Пікалов. Як проходив інтелектуальний бій і що змусило Олександра переодягнутися в піжаму та пірнути в басейн із плюшевими сердечками, дивіться в ексклюзивному фоторепортажі!

Зустрічали блондинки Олександра при повному параді: в блискучих вечірніх сукнях. Навіть наряд ведучою шоу Лесі Нікітюк виблискував в променях софітів, немов на червоній доріжці!

І Олександр, втім, не поступався дівчатам: в студії актор з’явився в сорочці з відкладним коміром і брюках. Правда, він ще не знав, що до кінця випуску його образ кардинально зміниться…

Практично відразу дівчата вручили Пікалову… пляшку з вином! Але звичайно ж, не для того, щоб насолодитися напоєм: блондо- «бомби» оцінювали майстерність актора розливати вино по келихах. Цікаво, хто впорався краще – блондинка з зав’язаними очима або Пікалов, у якого від хвилювання почали труси руки?

А після вина були танці! Дивно, але танцювати самого Пікалова дівчата не змусили (а даремно!), його завданням було розгледіти на купальнику блондинки, яка тверкала, обличчя світових зірок.

Прийшов час Пікалову познайомитися з топ-блондинкою! Дівчина, одягнена у строгий наряд, люб’язно дозволила гостю студії приміряти свою крислатий капелюшок. Не Осадча, звичайно, але теж непогано виглядає, правда?

І, нарешті, довгоочікуваний фінал! Цього разу блондинки на чолі з Лесею Нікітюк підготували гостеві супер мі-мі-Мішн випробування. Пікалова переодягли в затишну піжаму і відправили в басейн, наповнений плюшевими сердечками. Олександру потрібно було швидше блондинки наліпити на себе якомога більше сердець. По знімках видно, хто постарався краще!

Хто став переможцем – Пікалов або блондинки, чи вдалося Олександру все ж таки спробувати те саме вино і скільки зірок він зміг впізнати на купальнику танцівниці, дивіться в повному 4 випуску «Хто проти блондинок?» 2020 від 25.02.2020.

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