Єгор Крутоголов «переплутав» дружину з Лесею Нікітюк!

Артист воював з 43-ма блондами в шоу «Хто проти блондинок?» і був дуже вражений

Зі своєю дружиною Катериною актор «Дизель Шоу» в шлюбі от уже більше 13-ти років. І ставиться до неї з великим трепетом. Але, розповідаючи про враження від участі в шоу Нового каналу «Хто проти блондинок?», Єгор як істинний гуморист не міг не пожартувати.

– Ще два тижні після зйомок у шоу називав дружину Леся, і після цього спав на килимку, – сміється Крутоголов. – Але це того варте!

До слова, Крутоголов не має забобонів щодо кольору волосся. Щонайменше тому, що його дружина теж блондинка. Тож серед 43-х золотоволосок на ігровому майданчику він почувався, як удома.

– Моя дружина блондинка, і жодних стереотипів з цього приводу в мене немає. Інакше я б з нею не жив, вигнав би в перший же день, – пожартував Крутоголов. – Я впевнений, що дурість і наявність інтелекту пов’язані з мозковою діяльністю, а не кольором волосся (усміхається). А взагалі, вважаю, що жінки самі ж і вигадали ці стереотипи.

«Хто проти блондинок?» – щовівторка о 19:00 на Новому каналі.