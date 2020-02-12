Даніель Салем у шкіряних штанях прийняв душ із доларів

У суперфіналі шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі відбувся справжній доларовий бум. Купюри падали зі стелі на голови блондинок, Лесі Нікітюк та зіркового гостя – телеведучого та ресторатора Даніеля Салема

Саме Даніель цього разу наважився позмагатися за першість із 43-ма «золотоволосками». І його можна вважати справжнім щасливчиком. Погодьтеся, не кожному щодня випадає можливість прийняти душ із доларів. Телеведучому залишалося тільки швидко їх ловити та складати в надійне місце. Так глядачі Нового каналу відразу дізналися про всі схованки хлопця.

– У мене було мало одягу, – пожалівся Даніель. – Лиш спідня білизна, штани та накидка на одну руку. Найбільше влізло у штани. Та все одно хотілося зібрати ще, а не було куди їх запихати.

А ще за лаштунками хлопець нам зізнався, що йому було дуже незручно рухатись у шкіряних штанах.

– Я ледве в них уліз, – розповідає Даніель. – Вони були менші на два розміри. Тепер хочу подивитися в очі стилісту, який пошив мені ці штани! (усміхається).

Незважаючи на факап стиліста, хлопець зізнається, що отримав величезне задоволення від гри.

– Було класно, – каже Даніель. – Я повеселився. Мені шалено сподобався професіоналізм Лесі і креативні батли блондо-бомб.

Дивіться шоу «Хто проти блондинок?» щовівторка о 19:00 на Новому каналі.

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