Сміливі чоловіки та світловолосі красуні вже чекають на перший батл у шоу «Хто проти блондинок?»

Армія білявок вже готова до боротьби у новому сезоні розважального шоу «Хто проти блондинок?» Прем’єра – 24 вересня о 19:00 на Новому каналі.

Вдруге очолювати «блондо-бомб» буде Леся Нікітюк. Цього сезону ведуча спеціально змінила імідж. Тепер у неї розкішне довге волосся.

– Леся вразила нас не лише змінами у зовнішності, – каже креативний редактор шоу Ольга Чеснокова. – До студії ведуча зайшла, наче господиня. Вона відчула, що для дівчат може бути подругою, захисницею, імператрицею, вовчицею та мамою. Для чоловіків – то опонентом, то другом.

Цьогорічні змагання між дівчатами-блондинками та чоловіками будуть феєричними. Світлі голови добре підготувалися. Вони здивують глядачів та учасників новими вміннями і захопленнями. Чоловіки, стережіться, боротьба за перемогу буде запеклою! Героями нового сезону «Хто проти блондинок?» стануть продюсер та тренер «Зважені та щасливі» Іраклі Макацарія, музикант та співак Сергій Бабкін, дизайнер одягу Андре Тан, актор Костя Войтенко, хореограф Влад Яма та інші відомі чоловіки України.

– Кожна програма матиме свою тематику, в межах якої і будуть запитання, – розповідає Ольга Чеснокова. – Ми не перевірятимемо знання учасників. Нам важливо, щоб вони проявили свою кмітливість.

Над запитаннями для шоу працювали у два етапи. Спочатку редактори програми розбирали теми і вже до них шукали цікаві факти. А потім складалися запитання, які тестували на собі всією командою. А їх було більше трьохсот.

Несподіванкою для чоловіків стане однаковий look дівчат. Тепер 43 красуні з’являться у студії в костюмах відчайдушних домогосподарок, казкових лисичок, еротичних зайчиків, а до Гелловіну перевтіляться у відьм-чаклунок.

– Армія дівчат в ідентичному одязі просто атакуватиме своєю суперсилою, – каже ведуча.

Леся Нікітюк підготувала для глядачів ексклюзивні історії про кожного героя. Адже з усіма, хто кинув виклик блондинкам, вона давно знайома. Більше того, їх пов’язують пікантні моменти, про які Леся пообіцяла розказати глядачам проекту.

Прем’єра програми «Хто проти блодинок?» на Новому каналі – 24 вересня о 19:00.

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