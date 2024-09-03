Новый каналЗв'язокНовости

«Я не верю! Мы – родители первоклассника»: Наталка Денисенко и Андрей Фединчик отвели сына в школу

«Я не верю! Мы – родители первоклассника»: Наталка Денисенко и Андрей Фединчик отвели сына в школу

Актриса сериала «Зв’язок», второй сезон которого уже в октябре покажут зрителям Нового канала, призналась: мечтала о том, чтобы в важный для семьи день ее муж-военный был рядом

В этом году новый учебный год для украинских школьников начался 2 сентября. На праздник Первого звонка отправились немало первоклассников, среди них – сын актрисы Наталки Денисенко и актера, а сейчас военнослужащего Андрея Фединчика. Звезда сериала «Зв’язок» призналась: не надеялась, что муж будет в отпуске, и они вместе смогут отвести сына в школу. Наталка рассказала, по каким критериям выбирали учебное заведение, и кто помогает в воспитании сына.

Cейчас смотрят

«Побили рекорд!»: Наталка Денисенко – о втором сезоне сериала «Зв’язок»

– Это очень трогательно, и я удивлена, что время так быстро летит. Казалось бы, только недавно родили сыночка, а он уже идет учиться. Мы – родители первоклассника, я не могу в это поверить, – поделилась Наталка Денисенко. – Андрюша ходил в частный садик, поэтому школу мы тоже выбрали частную. Там углубленное изучение английского языка и математики с логикой. Поскольку мне с сыном помогает мама, учебное заведение искали поближе к дому, чтобы недалеко было его забирать. А еще там очень приятный график и учится много деток из нашего двора.

«Я не верю! Мы – родители первоклассника»: Наталка Денисенко и Андрей Фединчик отвели сына в школу

Благодаря несокрушимости наших защитников, среди которых и актер Андрей Фединчик, маленькие украинцы имеют возможность учиться. Наталка говорит: бесконечно благодарна всем за то, что им с мужем удалось провести первый школьный день сына вместе.

– Очень приятные эмоции у меня вызывало то, что муж был с нами. Андрюше очень не хватает папы, и я хотела, чтобы мы повели сыночка в первый класс вместе. Так что это воплощение моей мечты, – говорит Наталка Денисенко. – Счастлива, что так получилось, потому что я ждала мужа в отпуск раньше, волновалась, что ему его не дают, потому что сейчас на фронте очень не хватает людей. Теперь понимаю, что все сложилось идеально, ведь мы успели съездить отдохнуть в августе и вместе отвели сыночка в первый класс. Это был последний день отпуска моего мужа, уже завтра он заступает на службу, поэтому это действительно счастливый случай, спасибо Богу, спасибо начальству Андрея, что все так сложилось, я очень счастлива.

Уже в октябре зрителей ждет продолжение любимого сериала. Следите за анонсами, чтобы не пропустить долгожданную премьеру! Первый сезон сериала «Звʼязок» можно пересмотреть на YouTube Нового канала!

Зв’язок новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь