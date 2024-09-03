«Я не верю! Мы – родители первоклассника»: Наталка Денисенко и Андрей Фединчик отвели сына в школу

Актриса сериала «Зв’язок», второй сезон которого уже в октябре покажут зрителям Нового канала, призналась: мечтала о том, чтобы в важный для семьи день ее муж-военный был рядом

В этом году новый учебный год для украинских школьников начался 2 сентября. На праздник Первого звонка отправились немало первоклассников, среди них – сын актрисы Наталки Денисенко и актера, а сейчас военнослужащего Андрея Фединчика. Звезда сериала «Зв’язок» призналась: не надеялась, что муж будет в отпуске, и они вместе смогут отвести сына в школу. Наталка рассказала, по каким критериям выбирали учебное заведение, и кто помогает в воспитании сына.

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– Это очень трогательно, и я удивлена, что время так быстро летит. Казалось бы, только недавно родили сыночка, а он уже идет учиться. Мы – родители первоклассника, я не могу в это поверить, – поделилась Наталка Денисенко. – Андрюша ходил в частный садик, поэтому школу мы тоже выбрали частную. Там углубленное изучение английского языка и математики с логикой. Поскольку мне с сыном помогает мама, учебное заведение искали поближе к дому, чтобы недалеко было его забирать. А еще там очень приятный график и учится много деток из нашего двора.

Благодаря несокрушимости наших защитников, среди которых и актер Андрей Фединчик, маленькие украинцы имеют возможность учиться. Наталка говорит: бесконечно благодарна всем за то, что им с мужем удалось провести первый школьный день сына вместе.

– Очень приятные эмоции у меня вызывало то, что муж был с нами. Андрюше очень не хватает папы, и я хотела, чтобы мы повели сыночка в первый класс вместе. Так что это воплощение моей мечты, – говорит Наталка Денисенко. – Счастлива, что так получилось, потому что я ждала мужа в отпуск раньше, волновалась, что ему его не дают, потому что сейчас на фронте очень не хватает людей. Теперь понимаю, что все сложилось идеально, ведь мы успели съездить отдохнуть в августе и вместе отвели сыночка в первый класс. Это был последний день отпуска моего мужа, уже завтра он заступает на службу, поэтому это действительно счастливый случай, спасибо Богу, спасибо начальству Андрея, что все так сложилось, я очень счастлива.

Уже в октябре зрителей ждет продолжение любимого сериала. Следите за анонсами, чтобы не пропустить долгожданную премьеру! Первый сезон сериала «Звʼязок» можно пересмотреть на YouTube Нового канала!