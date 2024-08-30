«Побили рекорд!»: Наталка Денисенко – про другий сезон серіалу «Зв’язок»

Актриса сериала Нового канала рассказала, какой рекорд ей удалось установить благодаря съемкам второго сезона, и почему эта работа для нее – праздник

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Уже в октябре история о жизни украинцев во время войны, так полюбившаяся зрителям, возвращается на Новый канал! Второй сезон «Зв’язку» покажет второй год полномасштабного вторжения. А что делает этот сериал особенным? Конечно, это диалоги, вырезки из которых становятся вирусными в соцсетях, потому что именно на них построена драматическая комедия. Герои сериала постоянно общаются по видеосвязи, делятся друг с другом радостными и не очень новостями, решают семейные проблемы, ссорятся, шутят и просто поддерживают друг друга на расстоянии. Звезда сериала «Зв’язок» Наталка Денисенко рассказала, что второй сезон, как и первый, состоит в основном из крупных планов и диалогов, и для нее это не только вызов, но и ценный актерский опыт.

– Помню очень классный момент одного из съемочных дней «Зв’язку», где абсолютно все сцены были моими. Утром получила огромную пачку текста и думаю: «Боже, как вообще вывезти этот день?» – вспоминает Наталка Денисенко. – Такого объема работы, который у меня есть в сериале «Зв’язок», не было ни в одном другом проекте. И вот в тот день каким-то чудом: благодаря моему таланту или потому, что так слаженно работала команда, у нас получилось закончить съемки на час раньше. И это было для всех такое счастье! Ведь никто не ожидал, что мы сможем снять такой объем так быстро. Над созданием этого сериала работает невероятная команда, работа с ними – настоящий праздник.

Хорошая память, актерское мастерство и незаурядная выносливость – именно это помогло Наталке перевоплотиться в героиню и даже кое-чем превзойти коллег по площадке.

– Я поняла, что в этом сезоне побила рекорд и сняла больше всех минут для сериала «Зв’язок» за один день. Есть выработка – это то, сколько минут мы снимаем за один день, – объясняет Наталья Денисенко. – То есть, за одну съемочную смену было такое, что актриса «Зв’язку» Катя Файн сняла 37 минут, это был рекорд. Но в какой-то день я его побила, и мы сняли 39 минут 14 секунд. Я в восторге от этого, потому что таких объемов на телевидении никто вообще не делает.

Уже в октябре зрителей ждет продолжение любимого сериала. Следите за анонсами, чтобы не пропустить долгожданную премьеру! Первый сезон сериала «Зв’язок» доступен по ссылке https://www.youtube.com/playlist?list=PLdEJCePEX57444jD0HiFT3NDx9FSlibVO