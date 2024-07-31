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«Готовьте сухой шампунь, у меня нет света»: Антонина Хижняк – о съемках сериала «Зв’язок»

«Готовьте сухой шампунь, у меня нет света»: Антонина Хижняк – о съемках сериала «Зв’язок»

Актриса рассказала, какие трудности возникали во время съемок второго сезона

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Уже совсем скоро зрители Нового канала увидят второй сезон сериала «Зв’язок» о жизни четырех украинских семей, разделенных войной. А вот при каких условиях снимается скетчком в этом году? Затяжные воздушные тревоги, обстрелы, отсутствие электроснабжения и связи, а также волнение за близких и эмоциональное напряжение. Все это создает дополнительные трудности на площадке и усложняет рабочий процесс. Но к новым реалиям вынуждены адаптироваться все. Актриса Антонина Хижняк поделилась тайнами съемочного процесса.

– Конечно, на съемочной площадке мы не оторваны от реальности, снимаем в Украине. Нет света – группа переключает все на генераторы. И есть много таких моментов, когда я говорю: «Девочки, готовьте сухой шампунь, потому что у меня по графику должен быть свет, а его нет, я не успеваю помыть голову», – признается актриса сериала «Зв’язок» Антонина Хижняк. – Буду честной с нашими зрителями, ведь бывают разные ситуации: не успел принять душ – тебя засыпают сухим шампунем. То есть, все в этой реальности делают всё, что могут. Но мы снимаем здесь, в Украине, с украинскими актерами, и несмотря на трудности, это стоит того, чтобы бороться дальше, снимать свое и давать достойный контент нашим зрителям.

«Готовьте сухой шампунь, у меня нет света»: Антонина Хижняк – о съемках сериала «Зв’язок»

Благодаря «Зв’язку» зрители могут не только отвлечься от реальности, но и убедиться, что они не одни, ощутить поддержку.

– Второй сезон «Зв’язку» очень классно интегрирует вот эту комедийность в непростую обыденность, в которой сейчас живем. Мы не игнорируем какие-то сложные моменты нашей жизни, не закрываем глаза и не притворяемся, что этого нет. Все устают, выгорают. Сложно всем, и кроме того, что у нас идет полномасштабная война, у каждого еще происходит какая-то внутренняя война, каждый борется со своими демонами, – говорит Антонина. – Поэтому, мне кажется, сценарий написан очень точно, прошлись по всем эмоциональным моментам, которые мы переживаем каждый день.

Ищите первый сезон «Зв’язку» на сайте и YouTube Нового канала! Уже этой осенью зрителей ждет продолжение любимого сериала. Следите за анонсами, чтобы не пропустить долгожданную премьеру!

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