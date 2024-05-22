«Вади психіки»: зірка серіалу «Зв’язок» Аліна Кошарна починає музичну кар’єру

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Украинская актриса и радиоведущая Алина Кошарная решила покорить новую вершину шоу-бизнеса, на этот раз – музыкальную. Она написала песню «Вади психіки», которая погружает слушателей в мир человеческого сознания и тревожных мыслей, которые в эти непростые времена знакомы почти каждому из нас. Композиция стала искренним откровением, ведь в ней запечатлены личные переживания автора. В эксклюзивном комментарии Новому каналу Алина Кошарная рассказала, кто научил ее играть на гитаре, и поделилась историей создания песни «Вади психіки».

– Я сочиняю стихи с юных лет. Всегда мечтала петь и писать свою музыку. Дома в столе у меня целый том моих записок, которые уже некуда складывать. И, кажется, пришло время делиться своим миром со слушателями, – говорит Алина Кошарная. – В 2018 году, проснувшись утром в съемной комнате в Днепре, я поняла, что нужно купить гитару. И уже через час, смущаясь от незнания ответов на вопросы консультанта, выбирала ее в магазине. Играть училась сама, открыла YouTube и просто пошагово повторяла, потом начала учить аккорды, песни, так и научилась! Музыкального образования у меня нет, я самоучка, сейчас занимаюсь вокалом.

Саунд-продюсером выступил друг Алины – гитарист Иван Сухомлинов. Объединив усилия, они работали вместе над музыкой и звучанием.

– Песня «Вади психіки» создавалась два года, хотя сам текст написала минут за 10 примерно в три часа ночи в начале весны 22-го. Это была исповедь самой себе, что я больше не хочу быть рядом с теми, кто меня не слышит, не желает смотреть поглубже, – призналась Алина. – Не хочу также вопреки своим желаниям выбирать «общепринятое». Не хочу слушать академиков, которые говорят, что мне делать. Мне нравится моя внутренняя вселенная, и я даю ей право на жизнь.

Алина Кошарная (ALINA KOSH) и Иван Сухомлинов (Van SU) посвятили этот сингл всем, кто борется с депрессией и ищет себя в этом мире. С сегодняшнего дня песня доступна к прослушиванию на всех музыкальных цифровых платформах https://orcd.co/085damr