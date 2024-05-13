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Новые герои и события второго года войны: Новый канал начал съемки второго сезона «Зв’язку»

Нові герої та події другого року великої війни: Новий канал розпочав зйомки другого сезону «Зв’язку»

Внимание! Кадр первый, дубль первый! 11 мая стартовали съемки второго сезона сериала «Звʼязок», который уже этой осенью покажут зрителям

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История о жизни украинцев во время войны возвращается на экраны! Во втором сезоне зрителей ждет встреча не только со знакомыми и любимыми героями, которых сыграли Александр Рудинский, Наталья Денисенко, Тарас Цымбалюк, Антонина Хижняк. Появятся и новые персонажи, в частности, к основному касту добавятся актеры Анастасия Иванюк и Сергей Солопай.

– «Зв’язок» – это определенным образом дневник войны. В продолжении нашей истории формат остается неизменным, второй сезон расскажет о втором годе войны, о том, как наши герои и зрители прожили это сложное время. Как и в первом сезоне, люди смогут вспомнить собственный опыт и прожить трагические и радостные моменты вместе с героями сериала, – делится креативный продюсер проекта, который для Нового канала снимает Starlight Production, Марина Козаченко. – Наш жанр тоже остается неизменным. Мы по-прежнему рассказываем историю в жанре драмеди. Поэтому зритель будет не только смеяться, но и, растрогавшись, плакать вместе с нашими персонажами. Конечно, во втором сезоне произойдет множество неожиданностей. У нас появятся новые герои, а жизнь каждого из уже знакомых персонажей существенно изменит второй год войны.

Нові герої та події другого року великої війни: Новий канал розпочав зйомки другого сезону «Зв’язку»

Мир «Зв’язку» первого сезона создала и наполнила режиссер Мила Погребиская. А вот второй сезон ждут определенные изменения, над сериалом будет работать Валентин Шпаков – режиссер «Перших ластівок» и «Перших днів».

– Второй год полномасштабного вторжения стал новым этапом испытаний, трагедий и стойкости для страны. Не обошел он и наших героев, которые, как оказалось, живут рядом с нами. Ведь общаясь с авторами первого и второго сезонов, я узнал, что герои сериала – это прототипы реальных людей – близких, знакомых и создателей этих историй, – делится режиссер сериала «Зв’язок» Валентин Шпаков. – В новом сезоне вас ждет знакомство с дедом Иванки, Василием Ивановичем, фельдшером, пережившим оккупацию прифронтового села. Он породнится с семьей Симоненко и заставит переосознать отношение Григорьевича к зятю Андрею, одновременно покорит интеллигентностью и вниманием Ивановну. Словом, в Полтаве будет та еще Санта-Барбара. Но обойдемся без спойлеров, дождитесь осени и проживите этот непростой год вместе с нашими героями, вспоминая как грустные моменты, так и моменты счастья и веры в победу.

Нові герої та події другого року великої війни: Новий канал розпочав зйомки другого сезону «Зв’язку»
Нові герої та події другого року великої війни: Новий канал розпочав зйомки другого сезону «Зв’язку»

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