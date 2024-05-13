Нові герої та події другого року великої війни: Новий канал розпочав зйомки другого сезону «Зв’язку»

Внимание! Кадр первый, дубль первый! 11 мая стартовали съемки второго сезона сериала «Звʼязок», который уже этой осенью покажут зрителям

«Там можно торговать чем угодно»: как Александр Рудинский «продал» свой спектакль

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История о жизни украинцев во время войны возвращается на экраны! Во втором сезоне зрителей ждет встреча не только со знакомыми и любимыми героями, которых сыграли Александр Рудинский, Наталья Денисенко, Тарас Цымбалюк, Антонина Хижняк. Появятся и новые персонажи, в частности, к основному касту добавятся актеры Анастасия Иванюк и Сергей Солопай.

– «Зв’язок» – это определенным образом дневник войны. В продолжении нашей истории формат остается неизменным, второй сезон расскажет о втором годе войны, о том, как наши герои и зрители прожили это сложное время. Как и в первом сезоне, люди смогут вспомнить собственный опыт и прожить трагические и радостные моменты вместе с героями сериала, – делится креативный продюсер проекта, который для Нового канала снимает Starlight Production, Марина Козаченко. – Наш жанр тоже остается неизменным. Мы по-прежнему рассказываем историю в жанре драмеди. Поэтому зритель будет не только смеяться, но и, растрогавшись, плакать вместе с нашими персонажами. Конечно, во втором сезоне произойдет множество неожиданностей. У нас появятся новые герои, а жизнь каждого из уже знакомых персонажей существенно изменит второй год войны.

Мир «Зв’язку» первого сезона создала и наполнила режиссер Мила Погребиская. А вот второй сезон ждут определенные изменения, над сериалом будет работать Валентин Шпаков – режиссер «Перших ластівок» и «Перших днів».

– Второй год полномасштабного вторжения стал новым этапом испытаний, трагедий и стойкости для страны. Не обошел он и наших героев, которые, как оказалось, живут рядом с нами. Ведь общаясь с авторами первого и второго сезонов, я узнал, что герои сериала – это прототипы реальных людей – близких, знакомых и создателей этих историй, – делится режиссер сериала «Зв’язок» Валентин Шпаков. – В новом сезоне вас ждет знакомство с дедом Иванки, Василием Ивановичем, фельдшером, пережившим оккупацию прифронтового села. Он породнится с семьей Симоненко и заставит переосознать отношение Григорьевича к зятю Андрею, одновременно покорит интеллигентностью и вниманием Ивановну. Словом, в Полтаве будет та еще Санта-Барбара. Но обойдемся без спойлеров, дождитесь осени и проживите этот непростой год вместе с нашими героями, вспоминая как грустные моменты, так и моменты счастья и веры в победу.

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