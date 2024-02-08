Яєчня, сирники та шакшука з тостами: чим снідають зірки «Звʼязку»

Актеры и актрисы, сыгравшие в скетчкоме Нового канала, поделились своими любимыми блюдами, которые дарят им гастрономический экстаз

Здоровый и сбалансированный завтрак приносит огромную пользу нашему организму. Но многие либо не едят утром вообще, либо ограничиваются кофе. Однако диетологи постоянно подчеркивают: завтракать важно! И делать это следует в течение часа после пробуждения. Чтобы начать утро по-звездному, воспользуйтесь подборкой любимых завтраков от актеров и актрис скетчком Нового канала «Звʼязок». Антонина Хижняк, Тарас Цымбалюк, Алина Кошарная и Дмитрий Вивчарюк рассказали, успевают ли позавтракать, и что дает им заряд энергии с самого утра.

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Тарас Цымбалюк обожает любые блюда с яйцами

– Есть мощный рецепт (улыбается). Я просто обожаю готовить яичницу с сосисками. Еще нарезаю помидоры или огурцы и делаю бутерброд с сырной намазкой. Вообще готовлю любые завтраки с яйцами. Это мое любимое, – рассказывает Тарас Цымбалюк.

Алина Кошарная устраивает неспешные завтраки в выходной

– Поскольку я работаю утром на радио, то просыпаюсь в 5:30. Завтракать в это время не удается. Так что пью кофе и лечу на работу в эфир! – говорит Алина Кошарная. – А если выходной, то душа и фантазия гуляют (улыбается). Утром обожаю готовить шакшуку с тостами, пить вкусный кофе или апельсиновый сок. По-моему, именно этот цитрусовый напиток особенно подходит к утреннему вайбу. Еще иногда мама балует меня блинчиками, а это действительно гастрономический экстаз! Тут вообще без комментариев (улыбается).

Дима Вивчарюк завтракает всем, что готовит соседка Людмила Григорьевна

– Учитывая ситуацию, что моя жена за границей, меня частенько подкармливает соседка Людмила Григорьевна (улыбается). Эта святая женщина отвечает за мое психологическое состояние. Иногда не успеваю утром поесть, но надо что-то бросить в рот, потому что у меня проблемы с желудком. Поэтому она и завтраки мне готовит, – рассказывает Дима Вивчарюк. – Когда просыпаюсь, обязательно выпиваю стаканчик-два теплой воды и съедаю чайную ложечку меда. И только потом завтракаю.

У Антонины Хижняк – два приема пищи: «завтрако-обед» и «обедо-ужин»

– Вообще-то я часто не завтракаю, а обедаю. А если точнее, то у меня два приема пищи: «завтрако-обед» и «обедо-ужин» (смеется). Не могу есть слишком рано, аппетит появляется только около 11:00-12:00, – делится Тоня Хижняк. – Есть блюдо, которое обожаю готовить в выходной. Просыпаясь с осознанием того, что никуда спешить не нужно, я даю себе время на релакс и делаю кое-что особенное. А именно – сырники или ленивые вареники. Добавляю сметанку и наслаждаюсь!

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