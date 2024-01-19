День рождения на Ай-Петри, тайный отдых и козырная работа: Цымбалюк, Вивчарюк и Файн – о нашем Крыме

33 года назад 20 января прошел Всеукраинский референдум по восстановлению Автономной Республики в Крыму. И несмотря на то, что в феврале 2014-го россия незаконно оккупировала полуостров, Крым остается неотъемлемой частью суверенной и независимой Украины.

Мы побеседовали со звездами сериала Нового канала «Звʼязок» и расспросили их о самых теплых воспоминаниях из Крыма. Все ради того, чтобы подпитывать память о полуострове до дня, когда он будет возвращен в Украину.

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Алина Кошарная, актриса сериала «Звʼязок»

– Поскольку юг – это мой дом, то и Крым – родное для меня место. У нас с семьей была традиция: каждый мой день рождения встречали на горе Ай-Петри. И не изменяли этой традиции до 2014 года, – рассказывает Алина Кошарна. – Каждый год обязательно поднимались на гору и праздновали в одном из множества местных заведений. Больше всего я всегда любила гору Кошка. Почему-то именно с ней у нас сразу произошел метч (улыбается). Очень хотела бы вернуться в уже наш Крым и вспомнить себя маленькую на этой горе. И, конечно, отпраздновать день рождения на Ай-Петри!

Тарас Цымбалюк, актер сериала «Звʼязок»

– Для меня наш Крым – это вайб украинского отдыха, улыбок и релакса. Помню несколько незабываемых поездок в дружеской мужской компании еще задолго до оккупации полуострова. Эти яркие воспоминания вызывают у меня только улыбку, – говорит Тарас Цымбалюк. – Там я впервые увидел кристально чистую воду, познакомился с большим городом Севастополь и наслаждался невероятно красивой природой. И даже после того, как объездил 20 с лишним стран, считаю, что Украина, а вместе с ней и Крым – самые лучшие.

Екатерина Файн, актриса сериала «Звʼязок»

– Мой первый взрослый отдых прошел именно в Крыму за несколько лет до оккупации полуострова. Мы с парнем решили отдохнуть в Ялте: заранее купили билеты на поезд, забронировали и оплатили жилье. Осталось только предупредить родителей, что я впервые уезжаю отдыхать с парнем. Даже подумать не могла, что это может быть проблемой, ведь к тому времени мне уже исполнилось 18. Однако папа, узнав о путешествии, запретил мне ехать и сказал, что я должна думать об учебе, а не о парнях. Сначала расстроилась, но потом подговорила маму поехать со мной и парнем, а отцу сказать, что едем вдвоем (улыбается). Так и поступили. Представьте: теплое Черное море, солнечная Ялта, я, он и моя мама, – смеется Екатерина Файн. – Из этой поездки остались классные воспоминания на всю жизнь! Очень скучаю по нашему Крыму. К слову, отец до сих пор уверен, что мы с мамой ездили на отдых вдвоем (улыбается).

Александр Сугак, актер сериала «Звʼязок»

– Меня многое связывает с нашим Крымом. Мой дедушка держал оборону Севастополя во время Второй мировой войны и получил награду за это. Его постоянно приглашали на разные мероприятия как почетного гостя города, – вспоминает Саша Сугак. – Самые яркие воспоминания из Крыма – о моем 18-летии и детском лагере, в котором у меня была первая официальная работа. Работал на серьезной и козырной должности – менеджером по уборке территории. Я начинал убирать мусор на пляже с пяти утра и должен был успеть до прихода детей. А потом был свободен до вечера. Несколько лет спустя работал в пиццерии в Севастополе. Жил целое лето в этом городе и хорошо знал местность. Впоследствии ездил либо работать, либо отдыхать на Крымский полуостров почти каждый сезон вплоть до 2014 года. Для меня украинский Крым – это место силы и ностальгии. Уверен, что совсем скоро наступит наша победа, и я поеду туда снова.

Дмитрий Вивчарюк, актер сериала «Звʼязок»

– Еще маленьким бывал на Крымском полуострове: дважды отдыхал в лагере «Дельфин» в Севастополе. Помню огромную красивую аллею, множество корпусов, а за ними вдали – море. Я очень весело проводил там время, – с улыбкой говорит Дима Вивчарюк. – Уверен, что Крым вернется в Украину. И знаю, что после нашей победы смогу насладиться красотой полуострова снова.

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