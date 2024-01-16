«Моєю пристрастю є ще одна сфера»: Тоня Хижняк сумнівалась у виборі професії

В детстве актриса «Звʼязку» (Новый канал) ездила на занятия в соседний город, чтобы подготовиться к актерской профессии

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Путь к успешной карьере и популярности лежит через тернии, разочарования и многочисленные отказы. Актриса Антонина Хижняк не понаслышке знает, каково это – работать 24/7 для достижения цели и не опускать руки несмотря на неудачи. Еще в детстве звезда сериала Нового канала «Звʼязок» определилась с профессией. С тех пор не изменяла мечте: готовилась к актерству, училась и верила, что однажды утром проснется известной. Тоня откровенно рассказала, с чего начинала.

– Я родом из Украинки Киевской области, где и прошли мои дошкольные годы. Родители работали в Василькове. Именно в этом городе я пошла в школу и проучилась до пятого класса. Также занималась танцами, а еще в цирковой студии и музыкальной школе. Впоследствии мы переехали в Калиновку, что в 10 километрах от Василькова, поэтому заканчивала школу уже там, – вспоминает Тоня Хижняк в интервью Алине Доротюк. – Важно отметить: когда мы переехали из Василькова, я не бросила внешкольные занятия. Приходила из школы и не бежала смотреть мультики, как делала большинство моих одноклассников. А бросала рюкзак, брала два других – со спортивной формой и музыкальной грамотой – и маршруткой добиралась до Василькова. Потому что понимала: если хочу чего-то в жизни, должна достичь этого сама. И знала, что мне нужны именно эти скилы для того, чтобы стать актрисой.

В восемь лет звезда «Звʼязку» окончательно осознала, что хочет связать жизнь с актерством. Однако была еще одна сфера, которой она до сих пор увлекается.

– Некоторое время я колебалась с выбором профессии, потому что также очень нравилась медицина. Это, кстати, до сих пор моя страсть. Но у меня были трудности с математикой, хотя мама и папа – классные экономисты и бухгалтеры. Цифры – их все. Но, похоже, мне это не передалось генетически. Я ничего не понимала на занятиях по алгебре и геометрии и плакала над домашкой по математике, с которой мне помогал папа. А потом просто расслабилась. Подумала: «Значит, мне нужно другое: языки, литература, история». Начала копать именно в эту сторону еще с самого детства, – отмечает актриса. – Я целенаправленная: имею цель, вижу препятствия и работаю над тем, как их преодолеть. Приходилось часто заставлять себя что-то делать и повторять, что есть такое слово «надо». Еще маленькой осознала: несмотря на то, что хочется поспать, погулять, куда-то сходить, нужно заниматься музыкальной грамотой, танцами, в цирковой студии и т.д. Тогда уже сознательно понимала, что мне необходимо как можно больше знаний для воплощения мечты. И пока есть время, надо учиться. Родители, конечно, поддерживали. И я очень благодарна им за это.

В карьере Тони был период, когда она вынуждена была попробовать себя в другом деле, чтобы подзаработать денег.

– Я никогда не задумывалась над тем, чтобы кардинально сменить профессию. Все равно верила до последнего, – говорит звезда «Звʼязку». – Однако был эпизод в жизни, когда решила устроиться в какую-нибудь фирму по недвижимости. Надо было сидеть в офисе и рассказывать о квартирах. Мне предложили пройти трехдневный испытательный срок. Но просидела всего два часа и сказала: «Извините, я не могу». И ушла оттуда.

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