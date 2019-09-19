Смотрите 3 выпуск шоу «Шалена зірка» 1 сезон в четверг, 19 сентября, в 21:00!

«Шалена зірка» - драйвовая игра с ведущей Лесей Никитюк на Новом канале. Две звезды, захватив с собой команду поддержки, батлятся в четырех раундах, проявляя чудеса пластики, интуиции, логики и актерского таланта. Это смешно, ярко и очень весело! Готовьтесь к wow-эффекту, ведь в финальном раунде соперники перевоплотятся в поп-звезд и воссоздадут нашумевший клип или выступление популярного исполнителя, которого определит Леся. С помощью балов и голосования звезды узнают, кто из них драйвовее и круче, а победитель получит виртуальное звание «Шалена зірка».

Смотрите Шалена Зірка онлайн на Новом канале