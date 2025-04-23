23 апреля

Требования Огневич к мужчинам! У Alyona Alyona тревожное расстройство? Почему Ращук пил воду из луж? GreenBox

 

GreenBox – диджитал-проект на YouTube Нового канала, в котором ты узнаешь больше интересных подробностей о жизни украинского шоубизнеса! Диджитал-ведущая Александра Шмарова имеет коробку, где спрятаны разные предметы, каждый из которых отвечает за свою тему разговора.

Правила просты: звезда вслепую тянет один предмет – и начинается откровенный разговор. Злата Огневич рассказала о своем неудачном поцелуе и почему она привередлива к мужчинам. Alyona Alyona поделилась на что готова пойти ради красоты и как борется с тревожностью. Анатолий Анатолич рассказал или слушает украинскую музыку и что он делал в Нью Йорке 8 раз. Владимир Ращук откровенно рассказал – как играть в кино после ночей на фронте. Военный Василий Савицкий поделился подробностями свиданий с супругой. А футболист Александр Караваев рассказал, как держит себя в форме, что полюбил благодаря жене.

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