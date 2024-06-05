Украина на Олимпиаде 2024: наши спортсмены – о подготовке и шансах на победу. Backstage|єПитання

За кулисами игрового шоу єПитання (Новый канал) украинские спортсмены Александр Абраменко, Юлия Левченко и Олег Верняев ответили на несколько вопросов от диджитал-редакции по поводу Олимпийских Игр 2024.

Есть ли у них суеверия перед соревнованиями? Как проходит подготовка к главному спортивному событию лета? И стоит ли вообще Украине участвовать в соревнованиях, учитывая, что российских и белорусских спортсменов допустили к ним, хоть и под нейтральным флагом? Об этом всем – в видео!

єПитання 2 сезон

Спортсмены vs Юмористы єПитання 2 сезон. Выпуск 12 от 03.06.2024