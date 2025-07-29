Об абьюзе, инвалидности и исцелении: небанальный контент, который изменил Яну Брензей

Телеведущая и участница шоу «єПитання» назвала фильм, сериал и книги, которые не оставили ее равнодушной

Сила качественного контента не в сенсационности, а в честном тоне, точно показанных деталях и тишине между словами героев. Такие фильмы, книги, сериалы покоряют сердца аудитории и остаются в подборке любимых. Ведущая Яна Брензей, которую можно увидеть в одном из выпусков шоу «єПитання» на сайте и YouTube Нового канала, тоже имеет список must have контента, который привлечет ваше внимание.

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– Назову то, что мне понравилось за последнее время. Эти истории заставили меня переосмыслить важные вещи, – говорит Яна Брензей.

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Фильм – «В ритме сердца», 2021 год

– Этот оскароносный фильм по-английски называется CODA, – очень сильная история. Он рассказывает о семье, в которой дочь слышит, а родители и брат – нет. Однако в картине совершенно иное изображение инвалидности. Это классная, смешная и прикольная семья. Искренне советую! – делится Яна.

Описание: Семья из Массачусетса ведет рыболовный бизнес. 17-летняя Руби – единственная в семье, кто слышит, – помогает родителям и брату. Девушка присоединяется к школьному хору и на занятиях понимает, что ей это нравится. Руководитель хора убеждает ее подумать о музыкальной школе. Теперь перед девушкой стоит выбор между семьей и мечтой.

Сериал – «Ради сестры», 2022 год

– Я еще не видела лучшего изображения абьюза, чем в этом сериале. Тема вязкая, сложная, но мне очень понравилось, как ее осветили, – рассказывает ведущая. – Возможно, кто-то после просмотра сможет проанализировать свои отношения и близких, что натолкнет их на определенные действия. Хотя, конечно, не те, которые показаны в сериале.

Описание: Сюжет сериала разворачивается вокруг родных сестер – Евы, Грейс, Урсулы, Бекки и Биби, которые после смерти родителей пообещали заботиться друг о друге. Но муж одной из них Джон Пол пытается рассорить и развести сестер. Впоследствии его находят мертвым, официальная версия – несчастный случай. Однако это дело привлекает внимание братьев-страхователей Мэтта и Томаса Клаффинов, которые начинают собственное расследование.

И две книги – «Что с тобой случилось? О травме, психологической стойкости и исцелении» от Опра Уинфри, Брюса Перри и «Девочка, женщина, иная» от Бернардин Эваристо

– Вообще читаю очень много, поэтому сложно посоветовать что-то одно. Выделю «Что с тобой случилось?», написанную в виде разговора двух авторов о том, как детские травмы влияют на жизнь и могут изменить поведение. А вторую книгу – о женщинах с совершенно разным опытом. Интересно смотреть на мир сквозь призму другого восприятия, – объясняет участница «єПитання».

Описание «Что с тобой случилось?»: Во время работы над книгой авторы подробно проанализировали травмы прошлого и отрицательные паттерны. Совместная работа ведущей Опры Уинфри и психиатра Брюса Перри написана в виде искренней беседы о боли, ужасных воспоминаниях и долгожданной легкости.

Описание «Девочка, женщина, иная»: Роман британской писательницы – это 12 историй разных женщин, не объединенных общим сюжетом. Режиссер и уборщица, банкир и фермер – все они надеются найти ответы на вопросы, кто они и откуда, чего стоят и куда идти дальше. Впрочем, как и читатели.

Ищите семейное развлекательное шоу «єПитання» с ведущей Лесей Никитюк на сайте и YouTube Нового канала! И смотрите выпуск из четвертого сезона с участием Александра Швачки, Яны Брензей, Оксаны Гутцайт, Сергея Лиховиды, Владимира Жогло, Васи Харизмы, Владимира Черняка и Антона Болдырева!