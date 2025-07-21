Григорий Решетник рассказал, как выбирает подарки жене

Известный украинский ведущий стал участником шоу «єПитання» на Новом канале и во время съемок признался, почему перестал самостоятельно выбирать подарки любимой

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Григорий Решетник рассказал о том, как выбирает подарки для жены

Сумка или украшение? Красная или черная? Золото или серебро? Даже после многих лет супружеской жизни мужчинам бывает непросто угадать, что же действительно хотят получить в подарок их любимые жены. Именно в таких случаях на помощь приходят прямолинейность, совместные походы на шопинг и заранее подготовленный вишлист. По крайней мере именно так происходит в семье ведущего Григория Решетника.

– Жена может мне что-то дарить, она всегда знает, что я хочу и что мне нужно. А я в начале отношений пытался угадывать, но однажды купил ей сумку и не угадал, – с улыбкой вспоминает Григорий Решетник. – Мы где-то увидели два варианта сумок, и я почему-то подумал, что ей понравился первый, а оказывается, она для себя выбрала второй. Пришлось потом ехать менять. И с тех пор я говорю: «Слушай, выбирай, что хочешь, и я тебе подарю» (улыбается).

Впрочем, спонтанность в семье Решетников не табу. Несмотря на практичность и общий шопинг, Григорий не забывает и о сюрпризах.

– Я люблю делать жене спонтанные подарки. Это может быть что-то из украшений, но какие-то классические, где я точно угадаю, – говорит ведущий. – Но мы спокойно относимся к тому, чтобы пойти вместе выбрать друг другу подарки или вдвоем отправиться на шопинг и уже на месте определиться. Так меньше нервов и больше удовольствия. Для жены мне ничего не жалко, но лучше утверждать заранее. Иметь такой вишлист с разными вариантами.

Все выпуски 4-го сезона интеллектуально-развлекательного шоу «єПитання» с Лесей Никитюк доступны по ссылке https://www.youtube.com/@yePytannya_z_Leseyu_Nikityuk/videos