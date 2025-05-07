«Нельзя, но иногда позволяю»: чего не найдешь в холодильнике Melovin

Участник шоу «єПитання» на Новом канале кардинально изменил рацион еще два года назад

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Облик знаменитостей остается темой номер один для обсуждения. Накачали пресс, набрали вес, сделали пластическую операцию или даже сменили прическу – публике интересны перемены кумиров. Два года назад Melovin шокировал поклонников новостью о диагностированном сахарном диабете. Из-за неизлечимой болезни исполнителю пришлось отказаться от привычного образа жизни, а благодаря изменению рациона он похудел на 19 кг. За кулисами шоу «єПитання», которое выходит каждый вторник в 20:00 на Новом канале, Melovin рассказал, чего избегает в еде.

– Уже два года, как я радикально изменил жизнь: полностью отказался от алкоголя и поменял рацион. До сих пор не употребляю продукты с высоким гликемическим индексом, говорит Melovin. – Отказался от злоупотребления сладким, картошки, белой муки. Хотя нельзя, но иногда позволяю себе съесть то, что люблю, например, молодой картофель. Сладости заменяю небольшой порцией ягод, фруктов и шоколадом без сахара.

Несмотря на ограничения в рационе, артист любит готовить. И даже имеет коронное блюдо.

– Но делаю это очень редко, да и преимущественно для друзей, – отмечает участник «єПитання». – В последнее время именно юшка из белых грибов моего приготовления собирает наибольшее количество комплиментов (улыбается).

Включайте шоу «єПитання» с ведущей Лесей Никитюк по вторникам в 20:00 на Новом канале! А выпуск с участием певцов и певиц ищите на сайте и YouTube Нового. За победу в проекте соревновались Melovin, Positiff, Adam, Enleo против Маши Кравец, Iskra, Мишель Андраде и Гели Зозули