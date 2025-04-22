«Справились с помощью жестов и английского»: Франк Петер Вильде – об участии в «єПитанні»

Берлинский стилист и блогер поделился впечатлениями от участия в проекте Нового канала и рассказал, чем его зацепила Леся Никитюк

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Участие в интеллектуально-развлекательном шоу Нового канала «єПитання» принимают не только звезды украинского шоу-бизнеса. Часто там можно увидеть спортсменов, волонтеров и, главное, военных. А еще в четвертом сезоне проекта принял участие известный на весь мир блогер и стилист из Германии Франк Петер Вильде. Он сыграл в команде с интервьюером Анатолием Анатоличем, ведущей Еленой Кравец и футболистом Александром Караваевым.

– Я помню, что очень нервничал. Из-за языкового барьера не понимал большинство из происходящего. Но, к счастью, все были очень терпеливы. И моя команда в шоу, и ведущая Леся Никитюк, и люди на съемочной площадке очень поддерживали и заботились, чтобы я чувствовал себя хорошо, – делится знаменитость. – Моя помощница Марго переводила все важное, а с остальными мы справились с помощью жестов и немного английского. Никаких моральных трудностей не было, потому что у меня с украинцами схожее мышление.

Отдельной радостью для Франко стала новая встреча с ведущей шоу Лесей Никитюк. Они познакомились еще прошлым летом, когда случайно встретились в одном из заведений Киева.

– Леся очень милая и одновременно неугомонная. Она из тех женщин, с которыми я сразу нахожу общий язык: очаровательная, умная, сообразительная и имеет большое сердце, – говорит Франк. – Мне кажется, Леся никогда не бывает резкой или высокомерной. Всегда остается искренним человеком с неподдельным интересом к другим. Она одна из тех, по кому сразу понимаешь, что можешь доверять. Великолепная ведущая и прекрасная личность! А еще очень ценю, что она дала мне достаточно времени, чтобы рассказать о себе: почему я иду по этому пути и какие у меня на это причины.

Дебют в шоу «єПитання» стал ярким опытом для немецкого стилиста и блогера. Ему настолько понравилось, что подумывает об участии в другом легендарном проекте Нового канала.

– Честно говоря, я никогда не видел «Хто зверху?», но все равно на приглашение сказал бы: «ДА», – с улыбкой делится Франк Петер Вильде. – Чувствую общую энергетику с Украиной. И часто описываю это как странную разновидность «любовных отношений». Потому что у меня нет других слов, чтобы описать связь с этой страной и ее невероятными людьми. Это доверие и понимание, заставляющие меня преодолевать барьеры и нырять в неизвестное. Так что это «ДА» и еще раз «ДА»!

Смотрите выпуск интеллектуально-развлекательного проекта «єПитання» с Лесей Никитюк, в котором сыграет команда военных против команды в составе Елены Кравец, Анатолия Анатолича, Александра Караваева и Франко Петера Вильде уже сегодня, 22 апреля, в 20:00 на Новом канале!