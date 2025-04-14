Кто пишет хиты для звезд? ХАС и Tayanna раскрывают секреты шоу-бизнеса

Украинские певцы Tayanna и ХАС, которые являются сонграйтерами, стали участниками одного из выпусков «єПитання» на Новом канале и в студии шоу признались, кто покупает у них песни

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А вы знали, что не все песни, которые покоряющие чарты и сердца слушателей, звезды пишут самостоятельно. За многими известными композициями стоят сонграйтеры – люди, создающие музыку и тексты для других исполнителей. Среди них – участники шоу «єПитання» Tayanna и ХАС. Им известно не понаслышке, как это: создать хит, услышать его в исполнении другого артиста и навсегда отпустить. Одной из таких песен стала «Білый налив» – популярный трек Оли Поляковой, автором которой является Tayanna. В студии «єПитання» певица призналась: когда-то прощаться с собственными песнями было непросто.

– Раньше было трудно отдавать песни, но для меня они как дети, которых нужно отпустить, – говорит Tayanna. – Я родила ребенка – то есть написала песню, она у меня полежала полгода, я ее вынянчила и потом отдала. Иди в люди, дитя (улыбается). Я же не буду эти песни есть или складывать, они должны жить.

Певец и сонграйтер ХАС рассказал ведущей шоу Лесе Никитюк, что за время карьеры написал немало песен для известных артистов. Но не все звезды готовы открыто признавать, кто на самом деле автор их хитов.

– Я за это время много всего написал, – признался ХАС. – Просто это стоит дороже, если звезды, которые покупают песни, говорят: «Не хотим, чтобы знали, кто автор».

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