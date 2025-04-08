«Он освещал наш с Тереном поцелуй»: героиня «Холостяка» – о тайной любви на проекте

В шоу «єПитання», свежие выпуски которого выходят каждый вторник в 20:00 на Новом канале, участница реалити Настя Анисимова рассказала о любимом, с которым познакомилась на съемочной площадке

Романтические реалити – это как ускоренный курс отношений. Ведь за несколько недель участники могут прожить то, на что в реальной жизни потратят месяцы. Каждый раз включая новый выпуск, мы втайне верим: даже под прицелом камер могут родиться настоящие чувства. Попытать удачу в 13 сезоне проекта «Холостяк» решила фудблогер из Харькова Настя Анисимова. В эфире шоу «єПитання», выпуск которого выйдет во вторник, 8 апреля, в 20:00 на Новом канале, она отметила: мечтала встретить мужчину, для которого будет готовить.

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– На самом деле у меня много хобби, но кулинария – одно из самых любимых. Обожаю готовить для родных и близких. Однако мне не очень везло в любви, поэтому решила попытаться найти его в проекте «Холостяк», – говорит Настя Анисимова. – И таки нашла любимого! Им оказался осветитель Егор (улыбается). Так вселенная услышала меня: пришла в реалити за мужчиной – и получила.

Ведущая шоу Нового Леся Никитюк уточнила, освещал ли парень поцелуи Насти с главным героем «Холостяка», ветераном войны Александром Тереном.

– Да! В тот день любимый работал на съемочной площадке и выставлял свет. Свидание с Александром проходило в бассейне, – вспоминает участница «єПитання». – Со временем, когда мы с Егором начали встречаться, он рассказал, что вышел на время съемок моего свидания, чтобы не видеть этого. Пошла ревность, потому что уже тогда у него появилась симпатия ко мне, но он никак не мог ее проявить.

Пара уже вместе полгода и после финала 13-го сезона «Холостяка» не скрывает отношения. Но сможет ли Настя отпустить любимого на следующий сезон реалити?

– Я очень ревнива. И хоть ему понравилась атмосфера на съемочной площадке, теперь может смотреть только на одну девушку (улыбается). Но если Егор очень захочет, то не буду против. Да, я ревную, но во всем есть мера, – добавляет Настя.

Каждый вторник в 20:00 включайте Новый канал, смотрите шоу «єПитання» с ведущей Лесей Никитюк и отвечайте вместе со звездными игроками! В сегодняшнем выпуске сыграют участницы шоу «Супермама» и «Холостяк»: в первой команде – Анастасия Скальницкая, Юлия Шолудько, Валерия Вьюшина и Юлия Лущинская, а во второй – Анастасия Юзьвак, Ксения Щербач, Анастасия Анисимова и Инна Белень. Включайте Новый 8 апреля и узнайте, кто победит!