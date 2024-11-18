«День работы стоил 35 тысяч гривен»: на что Наталка Денисенко не жалеет денег?

Звезда сериалов «Будиночок на щастя» и «Звʼязок» приняла участие в шоу Нового канала «єПитання» и ответила, какие услуги для нее маст-хэв

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Инвестиции в развитие, здоровье, комфорт, впечатления имеют долгосрочную ценность и окупаются счастьем! Правильно расставленные приоритеты помогают найти баланс между экономией и расходами на собственное благосостояние. Актриса сериала Нового канала «Будиночок на щастя», новый сезон которого ждите уже весной 2025 года, Наталка Денисенко готова платить любую цену профессионалам, которые помогают ей оставаться здоровой. За кулисами шоу «єПитання», которое выходит по понедельникам в 20:00 на Новом канале, она назвала вещи, на которые любит тратить.

– На все, что касается инвестиций в себя, вообще не жалко денег. Поскольку мое тело и лицо – это моя профессия, не жалею на уходовые процедуры. Я много вкладываю в себя каждый месяц. Маникюр, педикюр, лазерная эпиляция, всевозможные массажи – на это и многое другое я трачу стабильно, – делится Наталка Денисенко. – К примеру, не могу покрасить волосы обычной краской, потому что мне нужен именно тот оттенок, который будет выглядеть на мне наиболее выигрышно. Еще для здоровых и длинных волос нужны витамины. Поэтому выбираю самые лучшие, но недостаточно просто пить их, чтобы быть здоровой. Всегда и с радостью готова платить классным специалистам, среди которых остеопат, массажист, психолог, тренер. Потому что понимаю, что ментальное, психологическое и физическое состояния взаимосвязаны.

Еще одна услуга, на которую Наталке не жалко денег, – это клининг и организация пространства:

– Мама не понимает, как я могу тратить деньги на это. Она не принимает, что ко мне приходят специалисты и убирают. И постоянно повторяет: «Наталка, ты же можешь сама поддерживать красоту дома». Я понимаю, что умею классно убирать, но у меня нет на это времени. Более того, могу потратить свободные часы на семью, чтобы погулять с сыном, пообщаться с близкими или заняться творчеством, – делится звезда «Будиночка на щастя». – Чистота для меня важна, поэтому я очень много средств потратила еще и на организацию пространства. Специалисты разложили вещи так, чтобы всегда был порядок, и купили всевозможные органайзеры. Когда последний раз организовывали, день их работы обошелся мне около 35 тысяч гривен. Но я очень довольна! Считаю, что это классное вложение в быт, ведь теперь вещи всегда на своих местах, а в квартире удобно жить.

Включайте Новый канал сегодня в 20:00 и смотрите свежий выпуск «єПитання» с ведущей Лесей Никитюк! В этот понедельник за победу будут бороться команда актеров скетчкома Нового канала «Звʼязок», в которой Наталья Денисенко, Роман Мищеряков, Дмитрий Вивчарюк и Алина Кошарная, против команды актеров сериала ICTV «Дільничий з ДВРЗ», в которой Настя Цимбалару, Роман Мацюта, Полина Василина и Виталий Иванченко