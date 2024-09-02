«Когда-то она писала мне песни»: Вова Дантес – об особом опыте в дуэте

Участник шоу «єПитання», выпуск с которым выйдет 2 сентября в 20:00 на Новом канале, рассказал о тандеме со звездной наставницей «Неймовірних дуетів»

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Вова Дантес начинал карьеру с дуэта, но уже почти 10 лет выступает сольно. И за это время создал немало фитов, не раз покорявших украинского слушателя. Чего только стоит сбор-песня, в которую привлекли даже третьего президента Украины Виктора Ющенко! А дуэтом этого лета назвали Вову Дантеса и Jerry Heil. Поклонники заслушали хит с наставницей талант-шоу «Неймовірні дуети», которое Новый канал показывает каждую среду в 20:00, до дыр. За кулисами «єПитання», во время просмотра которого зрители играют вместе с участниками, Вова Дантес рассказал о совместной работе с Jerry Heil. А еще назвал мировой дуэт, которым восхищается.

– Сотрудничество с Jerry Heil было очень продуктивным, ведь мы сошлись на многих творческих идеях. Уже давно общаемся с Яной (настоящее имя артистки – прим. ред.). Знакомы еще со времен, когда она писала мне песни. Возобновили общение, посылая друг другу демки треков. Так и нашли нашу общую песню, – говорит Вова Дантес в эксклюзивном комментарии Новому каналу.

Любимый дуэт капитана команды в «Хто знає?» (Новый канал) – это совместная работа вокалиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри с испанской оперной певицей Монсеррат Кабалье. А главным в создании собственных музыкальных тандемов для Вовы является умение слышать и уважать друг друга.

– Дуэты – это всегда особый опыт. Важнейшим в такой работе является взаимопонимание и уважение творческих идей партнера. С Яной у нас не возникало проблем, потому что каждый учитывал идеи другого. Мы прислушивались к мыслям и фидбекам друг друга, – объясняет артист. – Поэтому у нас и получилась классная работа.

Включайте «єПитання» с ведущей Лесей Никитюк по понедельникам в 20:00 на Новом канале! А сегодня смотрите выпуск игрового шоу, в котором Вова Дантес, Настя Ткаченко, Олег Свищ и Слава Кедр сразятся против Фимы Константиновского, Ивана Кухарчука, Игоря Ласточкина и Оли Жуковцовой