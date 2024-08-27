«Цены поражают!»: Николас Карма откровенно – о самых дорогих образах

Блогер, который принял участие в третьем сезоне «єПитання» на Новом канале, также рассказал, как научился владеть собой во время съемки очень дорогих образов

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Если вопрос «Сколько стоит look?» заставляет вас остановиться на видео в TikTok, то вы точно знаете, кто его озвучивает! Блогер Николас Карма встречает незнакомцев на улицах Львова и расспрашивает о стоимости их образа. Среди случайных прохожих оказывались и украинские звезды, в частности, ведущий «Неймовірних дуетів» (Новый канал) Евгений Таллер, певица Тина Кароль и хореограф Амадор Лопес. К слову, с последним Николас снялся в осенней премьере Нового канала – в третьем сезоне «єПитання», который выходит по понедельникам в 20:00. За кулисами игрового шоу блогер вспомнил самый дорогой образ, который ему удалось отснять.

– Расскажу о первом look’е, который поразил меня ценами. С виду это был обычный летний образ, ничто не предвещало высокой стоимости. Но во время съемки я впервые услышал о брендах, которые оказались довольно дорогими, а также был очень удивлен ценами других марок, о которых знал, но даже не думал, что их вещи столько стоят. Тогда же СМИ и разные новостные каналы подхватили выпуск, что тоже оказалось впервые для меня. В то время я вел блог меньше года, поэтому не ожидал, что видео о look’е и его стоимости может приобрести такую огласку, – говорит Николас Карма. – После двухлетних ежедневных съемок моя реакция на цены прошла определенную эволюцию. И сейчас я уже не так эмоционально реагирую, как в самом начале. Хотя, честно говоря, цены в тысячах долларов за ту или иную вещь до сих пор ошеломляют.

За время ведения блога Николас снял сотни разнообразных образов, из-за чего его ощущение стиля могло измениться.

– Я никогда не гнался за модой и брендами. Да и не могу сам оценивать, стал ли моднее за эти годы, потому что не будет объективно. Но мне кажется, что да. За это время разные украинские бренды пришли ко мне на сотрудничество. Они задаривают одеждой, аксессуарами, обувью. А наши делают действительно классные вещи! К тому же я обязательно хожу в том, что рекламирую, и в качестве чего убедился сам, – объясняет блогер.

Включайте Новый канал каждый понедельник в 20:00 и смотрите «єПитання» с ведущей Лесей Никитюк! А выпуск с участием Николаса Кармы, Амадора Лопеса, Ивана Люленова, Арама Арзуманяна, Fiїnka, Michelle Andrade, Васи Харизмы, Леры Мандзюк, ищите на YouTube Нового