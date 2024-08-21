«Я очень люблю Богдана»: звезда «Смаку свободи» прокомментировала слухи об отношениях с актером «Школы»

Актриса фильма «Смак свободи» и участница интеллектуально-развлекательного шоу «єПитання» (Новый канал) Ирина Кудашова рассказала о табу в личной жизни

В День Независимости, 24 августа в 16:00 зрителей Нового канала будет ждать вдохновляющая премьера романтической комедии «Смак свободи», главную роль в которой сыграла актриса Ирина Кудашова. Это история об осуществлении мечты и настоящей любви. А есть ли место этому прекрасному чувству в реальной жизни звезды? Во время съемок третьего сезона интеллектуально-развлекательного шоу «єПитання», первый выпуск которого зрители увидят 26 августа, Ирина рассказала, что на самом деле связывает ее с актером Богданом Осадчуком, и с кем из мужчин она бы не стала строить отношения никогда.

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– Я Богдана очень люблю, он классный. Мы с ним знакомы уже столько лет. И так получилось, что сейчас стали очень близки друг другу. Мы уже в трех проектах снимались вместе и сдружились, – призналась Ирина Кудашова. – Нас утверждают в пару, мы идем и играем. И выходит так, что 90% времени проводим вместе. Но это просто дружба.

И все же сердце актрисы занято. Но из-за безумного графика на романтику не хватает времени.

– У меня есть парень, мы живем вместе. В отношениях наша пара недолго, где-то четыре с половиной месяца. Для меня было табу встречаться с людьми из сферы шоу-бизнеса, поэтому он вообще занимается другим – работает на иностранную компанию, – рассказала Ирина Кудашова. – К сожалению, общего времени из-за постоянных съемок у нас очень мало. Но если оно у нас обоих есть, мы ходим вместе на массаж, в кино или в рестораны.

Новые игры – новые победы! Уже 26 августа в 20:00 смотрите интеллектуально-развлекательное шоу «єПитання» с Лесей Никитюк и звездами украинского шоу-бизнеса. А в День Независимости, 24 августа в 16:00, не забудьте включить Новый канал и насладиться романтической комедией «Смак свободи». Кроме Ирины Кудашовой, в ленте сыграла Ирма Витовская. Также зрители увидят модель, телеведущую и блогера Викторию Маремуху, «Адского Шефа» Алексея Якутова, топ-модель и телеведущую Аллу Костромичеву и певицу Джамалу