«Там панує атмосфера кохання»: топ-5 місць в Україні від Дар’ї Петрожицької

Актриса сериала «Будиночок на щастя» и участница интеллектуально-развлекательного шоу «єПитання» (Новый канал) поделилась любимыми украинскими локациями

Резиденция основателя Киева, загадочный тоннель, где сбываются мечты, или город, где живут несокрушимые украинцы? Во время съемок третьего сезона интеллектуально-развлекательного шоу «єПитання», первый выпуск которого зрители увидят уже 26 августа, актриса Дарья Петрожицкая поделилась списком самых любимых мест нашей страны, от которых она в восторге. Сохраняйте, возможно, вы еще там не были, и самое время планировать поездку?

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Туннель Любви, Ровенская область

– Особое место, которое должен посетить каждый. Вообще мне кажется, что это настоящее чудо Украины. Там нужно побывать, и не раз, – советует Дарья Петрожицкая. – Желательно увидеть тоннель в каждое время года, потому что он постоянно меняется: желтые листья, снег, потом все зеленое. Я была на съемках и просто кайфовала, потому что там действительно царит атмосфера любви.

Описание: Туннель Любви расположен возле поселка Клевань Ровенской области. Этот уникальный и популярный туристический объект возник случайно. Это железнодорожные пути, которые раньше активно использовали для перевозки грузов. Со временем деревья, росшие вдоль рельсов, стали переплетаться, образуя коридор. Существует легенда о том, что желания, загаданные в Туннеле Любви, обязательно сбываются.

Балаклава, Крым

– Конечно, это Балаклава в нашем украинском Севастополе, – с улыбкой отмечает актриса. – После победы – обязательное место для посещения!

Описание: Балаклава – это невероятно красивый уголок Крыма, расположенный на берегу живописной бухты Черного моря. Ее уникальность состоит в том, что благодаря изогнутой форме входа из открытого моря в ней практически не бывает штормов. Более 60 лет назад Балаклава была отдельным городом, но теперь официально входит в состав Балаклавского района Севастополя.

Замковая гора, Киев

– Замковая гора – это хайлайт, – подчеркивает Дарья Петрожицкая. – Тут даже без комментариев. Просто знайте: побывать нужно обязательно.

Описание: Замковая гора – это историческая местность Киева. Ранее на этом месте размещался Киевский замок. По данным археологических исследований, гора была заселена еще в конце III тысячелетия до н. э. Некоторые ученые считают, что именно на Замковой горе была резиденция Кия до того, как он построил на Старокиевской горе укрепление, которое положило начало Киеву.

Парк Феофания

– Еще в Киеве обязательно стоит посетить парк «Феофания», – говорит Дарья Петрожицкая. – Там очень хорошо в любое время года.

Описание: Садово-парковый комплекс Феофания – один из самых красивых парков столицы, расположенный в Голосеевском районе. Парк идеально подходит для прогулок и фотосессий, в глубине комплекса есть красивое озеро.

Площадь Свободы, Харьков

– Советую посетить харьковскую площадь Свободы. Особенно во время войны там, как никогда раньше, ощущается эта сила, мощь, несокрушимость народа, – поделилась актриса. – Там ты чувствуешь, что харьковчане – невероятные, как и все украинцы, но они для меня действительно несокрушимые.

Описание: Площадь Свободы, Харьков – самая большая площадь в Украине, шестая в Европе и двенадцатая в мире. Здесь можно ощутить несокрушимую энергетику города. Интересный факт: в 2008 году на площади собралось 350 000 человек, чтобы посмотреть концерт британской группы Queen.

Новые игры – новые победы! Уже 26 августа в 20:00 смотрите интеллектуально-развлекательное шоу «єПитання» с Лесей Никитюк и звездами украинского шоу-бизнеса