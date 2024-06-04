Новый каналєПитанняНовости

«Победитель оденет меня для шоу Нового канала»: Леся Никитюк запустила фэшн-проект

«Переможець одягне мене для шоу Нового каналу»: Леся Нікітюк запустила фешн-проект

Шоу This is my look of the day выходит в Instagram телеведущей и инфлюэнсера

«Если спокойно сплю, значит все делаю правильно»: Леся Никитюк – о главном донатном правиле

Cейчас смотрят

Вот так новости! Рубрика из Instagram-сторис переросла в целый Instagram-проект. Звезда шоу Нового канала и инфлюэнсер Леся Никитюк часто публиковала в соцсетях образы с популярной подписью «this is my look of the day», что в переводе с английского означает «это мой образ на день». И вот сюрприз для всех подписчиков звезды: рубрика переросла в шоу.

– Я запустила проект This is my look of the day. Это шоу, в котором талантливые украинские стилисты будут одевать меня на предложенное событие. Сумма, на которую они купят одежду в магазине, выбирается рандомно, с помощью колеса фортуны. У одного участника денег больше, у другого – гораздо меньше, – объясняет инфлюэнсер и телеведущая. – В каждой Insta-программе продолжительностью 2-2,5 минуты вы увидите, как можно стильно одеться в магазине, на рынке или в секонд-хенде на маленький и большой бюджет. И, кстати, добавлю от себя, что не всегда на большой бюджет будете выглядеть лучше. Можно найти интересные образы и на небольшую сумму. А еще в этой программе стилисты дадут полезные советы при выборе луков! Потому смотрите внимательно и запоминайте, что сейчас модно.

«Переможець одягне мене для шоу Нового каналу»: Леся Нікітюк запустила фешн-проект

В первом выпуске Instagram-проекта Лесю Никитюк одевали стилистки Олимпия и Таня. Задачей девушек было подобрать звезде удачный look для похода на закупки на Житний рынок. Бюджет ограничен: одной стилистке было предложено на лук восемь тысяч, другой – четыре тысячи. Одежду девушки выбирали на Троещинском рынке.

– Определять победителя поединков будем по комментариям. Поэтому каждый подписчик может написать отзыв, который обязательно учтем, – рассказывает Леся. – А в финале стилист-победитель получит возможность одеть меня для одного из шоу Нового канала. Погнали!

«Переможець одягне мене для шоу Нового каналу»: Леся Нікітюк запустила фешн-проект

Смотрите проекты с Лесей Никитюк в эфире Нового канала: по понедельникам в 20:00 – интеллектуально-развлекательное шоу «єПитання», каждую среду в 20:00 – юмористическое шоу «Розсміши коміка по-новому». Следите за новостями на сайте и в соцсетях Нового канала, чтобы не пропустить информацию о тринадцатом сезоне игрового шоу «Хто зверху?»

Єпитання новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь