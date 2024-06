«Переможець одягне мене для шоу Нового каналу»: Леся Нікітюк запустила фешн-проект

Шоу This is my look of the day выходит в Instagram телеведущей и инфлюэнсера

«Если спокойно сплю, значит все делаю правильно»: Леся Никитюк – о главном донатном правиле

Вот так новости! Рубрика из Instagram-сторис переросла в целый Instagram-проект. Звезда шоу Нового канала и инфлюэнсер Леся Никитюк часто публиковала в соцсетях образы с популярной подписью «this is my look of the day», что в переводе с английского означает «это мой образ на день». И вот сюрприз для всех подписчиков звезды: рубрика переросла в шоу.

– Я запустила проект This is my look of the day. Это шоу, в котором талантливые украинские стилисты будут одевать меня на предложенное событие. Сумма, на которую они купят одежду в магазине, выбирается рандомно, с помощью колеса фортуны. У одного участника денег больше, у другого – гораздо меньше, – объясняет инфлюэнсер и телеведущая. – В каждой Insta-программе продолжительностью 2-2,5 минуты вы увидите, как можно стильно одеться в магазине, на рынке или в секонд-хенде на маленький и большой бюджет. И, кстати, добавлю от себя, что не всегда на большой бюджет будете выглядеть лучше. Можно найти интересные образы и на небольшую сумму. А еще в этой программе стилисты дадут полезные советы при выборе луков! Потому смотрите внимательно и запоминайте, что сейчас модно.

В первом выпуске Instagram-проекта Лесю Никитюк одевали стилистки Олимпия и Таня. Задачей девушек было подобрать звезде удачный look для похода на закупки на Житний рынок. Бюджет ограничен: одной стилистке было предложено на лук восемь тысяч, другой – четыре тысячи. Одежду девушки выбирали на Троещинском рынке.

– Определять победителя поединков будем по комментариям. Поэтому каждый подписчик может написать отзыв, который обязательно учтем, – рассказывает Леся. – А в финале стилист-победитель получит возможность одеть меня для одного из шоу Нового канала. Погнали!

