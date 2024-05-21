«Гавкати він хотів на вибухи»: стример Міша Лебіга – про чотирилапого друга

Популярный украинский блогер и стример принял участие в интеллектуально-развлекательном шоу «єПитання» на Новом канале и рассказал, как знак судьбы помог ему выбрать щенка

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Большая война в нашей стране заставила украинцев учиться ценить каждый момент жизни, идти к мечте и обретать счастье в простых вещах. Так и для Михаила Лебиги одна из атак россиян стала мощным толчком к переосмыслению. Инфлюенсер понял – нельзя откладывать мечты на потом, ведь жизнь слишком коротка и непредсказуема. Во время съемок шоу «єПитання», которое по понедельникам в 20:00 показывает Новый канал, Миша Лебига рассказал, как одна его мечта стала реальностью.

– О домашнем любимце я мечтал очень давно. Еще и в TikTok мне постоянно выпадали видео, где парень одевает свою собаку в такую же одежду, как и у него. Каждый день у них был новый парный look, и они выходили вместе гулять. Меня трясло, потому что я всю жизнь хотел собаку, – рассказывает Миша Лебига. – В январе российская ракета попала в дом в Днепре, и меня это так поразило! (прим. 14 января 2023 года российские войска ударили ракетами по многоэтажке в Днепре. Погибло 46 человек, среди них шестеро детей. Более 80 человек получили ранения). Я решил: нужно успеть сделать то, что давно хотел. На следующий день я позвонил заводчикам, чтобы заказать собаку. Они стали присылать мне фото щенков. Сначала бросили одного, через шесть часов еще – это был мой Майкл, и выяснилось, что родился он в один день со мной. Я решил – это 100% мой, я его заберу!

Майкл – собака породы чау-чау, напоминающая маленького декоративного медвежонка. Такие песики отданы хозяевам и стремятся охранять их.

– Это такая собачка, которая может гавкать просто так или если кто-то зайдет во двор, – признается Миша. – И очень громким лаем он реагирует на взрывы. Когда их слышит, то хочет решить эту проблему. Ему не страшно, он не пугается, а просто желает знать, почему оно такое громкое. И лает на взрывы.

Смотрите интеллектуально-развлекательное шоу «єПитання» с ведущей Лесей Никитюк по понедельникам в 20:00 на Новом канале! А выпуск с Мишей Лебигой ищите на сайте и YouTube-канале Нового