«Я с удовольствием учусь этому у любимого»: Александра KAZKA – об общих традициях с женихом

Украинская артистка и участница шоу Нового канала «єПитання» рассказала эксклюзивные детали личной жизни

Уже давно не секрет, что солистка группы KAZKA Александра Зарицкая обручена с музыкантом Павлом Тараненко. Раньше девушка рассказывала, что свадьбу пара пока не планирует. Поскольку считают, что сейчас, во время полномасштабной войны в Украине, есть более важные потребности, на которые лучше направить средства. К тому же влюбленные счастливы быть вместе и в таком статусе. Они живут в доме за городом, почти всегда вместе и усердно строят общее будущее. За кулисами развлекательного проекта Нового канала «єПитання» с Лесей Никитюк Саша Зарицкая рассказала о досуге с любимым.

Cейчас смотрят

Как стать популярным в соцсетях? Топ-5 советов от Евгения Таллера

– У нас есть собаки. А это как дети! Мы очень много внимания уделяем им. Песики – на первом месте в списке того, что дарит нам радость. Обожаем проводить время вместе на улице! – делится артистка. – Когда-то я пыталась приучить Пашу к рисованию, но не пошло. Он что-то нарисовал, я сказала: «Ну, Паш, это не очень». После этого он больше не рисует (смеется). Также мы, как и все пары, смотрим вдвоем много контента – шоу, фильмы, сериалы. Всегда вместе готовим.

Александра Зарицкая рассказывает, что они с любимым каждый день стараются не просто качественно и в удовольствие проводить время, но и постоянно учиться чему-то друг у друга. Ведь быть примером для другого в паре очень важная и ценная составляющая.

– Паша – это тот человек, который не тратит много времени на соцсети, не распыляется на ненужные дела. Он умеет хорошо распределять время, и я у него этому учусь. Также важное наше общее – это музыка. Паша сам делает аранжировку, создает нечто крутое и профессиональное. Я стараюсь быть рядом. Всегда мечтала самостоятельно делать демо-записи. Это полезный навык для артиста. Но что-то никак не доходило руки. А теперь с удовольствием учусь этому у любимого, – говорит девушка. – Да и вообще в любых отношениях всегда стараешься проявлять самоотдачу, не быть эгоистичной, думать о любимом человеке, как о себе. У нас это, конечно, тоже есть. А еще мой Паша по знаку зодиака Весы. Ему удается делать меня более взвешенной и менее импульсивной. А я его учу эмоциональности и открытости. И вместе мы словно балансируем и дополняем друг друга (улыбается).

Смотрите свежий выпуск развлекательного шоу для всей семьи «єПитання» уже сегодня, 13 мая, в 20:00 на Новом канале! В игровом поединке, который будет модерировать Леся Никитюк, сойдутся: Александра Зарицкая, alyona alyona, Кажанна, Skyller, Михаил Лебига, Qatoshi, группа «100лиця».