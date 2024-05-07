Как стать популярным в соцсетях? Топ-5 советов от Евгения Таллера

В перерыве между поединками в шоу «єПитання» (Новый канал) инфлюэнсер раскрыл секреты успешного ведения блогов

Он – владелец креативного агентства, которое не только работает с украинскими блогерами-миллионниками, но и продвигает международные бренды. Благодаря своим маркетинговым способностям и реализованным идеям Евгений Таллер попал в рейтинг Forbes «30 до 30». Во время съемок шоу «єПитання» (Новый канал) он эксклюзивно поделился самыми актуальными советами из сферы инфлюэнс-маркетинга. Если вы мечтаете об успехе и популярности в соцсетях – скорее записывайте!

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Топ-5 советов, как стать влиятельным инфлюэнсером от Евгения Таллера:

1. Качественный контент

Десять лет назад в социальных сетях очень активным был органический рост, вы должны только создавать контент. Неважно какой, он все равно находил своего зрителя. Сейчас из-за большой конкуренции среди инфлюэнсеров уже недостаточно создавать просто что-то, зритель нуждается в качественном контенте. Обязательно должен быть качественный звук и картинка, качественные смыслы и юмор.

2. Уникальность и эмоциональная связь

Если рассматривать этот вопрос на примере TikTok, 95% пользователей смотрят именно вкладку «рекомендации», а не «подписки». Поэтому важно создать эмоциональную связь с пользователями. Как это сделать? Только с помощью уникального контента. Мини-сериалы, скетчи, сценарная работа – все это мы сейчас создаем, когда сотрудничаем с брендами. Только авторский интерактивный контент. Можно, конечно, пойти по более короткому пути, переснимая уже известные тренды. Так многие делают, когда хотят себя попробовать в роли инфлюэнсера. Но это недолгая история. Запомниться очень сложно. Человек эмоционально привязывает не к себе как к личности, а к контенту и юмору, и зрителю неважно, кого он видит в кадре. История с трендами не работает.

3. Ниша и стратегия

Точно нужно определиться с нишей, куда человек хочет идти: экспертный блог, развлекательный контент, обзоры фильмов, игр. Он точно должен отталкиваться не от того, что сейчас популярно и что набирает просмотры, а от того, чем действительно интересно заниматься самому человеку. Если он будет идти по пути трендов и того, что залетает, то в ближайшее время ему просто станет неинтересно это делать. Определились с направлением – нужно прописать себе стратегию: кто я, для кого я и дальше уже на этом развивать свой блог.

4. Систематичность

Конечно, есть бесплатные инструменты продвижения. В Instagram это те же рилсы, которые дают охват. С помощью роликов в TikTok все еще можно расти органично, если делать это систематически, много и интересно. Конверсия с TikTok в Instagram довольно небольшая, но она также присутствует.

5. Блог – это инвестиция

Контента нужно создавать много, делать это систематически, потому что блог – это инвестиция. И если раньше она была лишь ресурсной, то сейчас еще и финансовая. Надо быть готовыми к тому, что это должны быть коллаборации, знакомства, нетворкинг, закупка рекламы. Чтобы быть в среде других инфлюэнсеров и стать заметным, нужно в это инвестировать. Идти исключительно органично тоже возможно, но этот путь в пять-семь раз длиннее.

Смотрите «єПитання» по понедельникам в 20:00 на Новом канале! А выпуск с Евгением Таллером и другими инфлюэнсерами ищите на сайте и YouTube-канале Нового