«До трьох років не даватиму цукру взагалі»: топ правил виховання від Віки Маре

За кулисами проекта «єПитання» на Новом канале девушка рассказала о разнице в отношении к ребенку французов и украинцев

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Звезда сериалити Нового канала «Киев днем и ночью», модель, актриса и инфлюэнсер Вика Маре удачно сочетает работу, саморазвитие и воспитание сына. Их с мужем-французом Луи сыну Луке почти полтора года. Мальчик очень активный и любознательный! За кулисами съемок интеллектуально-развлекательного шоу «єПитання» (Новый канал) Маре рассказала об основных правилах и табу в воспитании сына.

– Когда у сына случаются истерики, я стараюсь его успокоить, обнять, и ни в коем случае не кричать, а договариваться. Когда он капризничает, говорю: «Лукуся, так нельзя». И даже уже в таком возрасте обязательно объясняю почему, – делится звезда. – Если вы запрещаете что-нибудь ребенку, то находите компромисс и разговаривайте. Например, относительно питания: «Я тебе не дам сейчас то, что ты хочешь, но могу дать рисовый хлебец». Также есть правило, касающееся еды – не разрешать сладкое. Хочу продержаться до трех лет и не давать сахар вообще. Он ест только фрукты. Еще у меня есть табу по поводу гаджетов. Мультик включаю только в путешествии, когда нужно успокоить и усадить. Но если и включаю, то что-то развивающее.

Вика Маре не скрывает, что их семья пользуется услугами няни. Но не постоянно, а только в насыщенные рабочие дни. А вообще они стараются часто активно и продуктивно проводить время вместе.

– Лукуся очень любит рисовать и лепить что-нибудь из пластилина. И есть его (смеется). Поэтому нам важно делать это вместе, – рассказывает инфлюэнсер. – А еще у нас есть обязательная семейная традиция – раз в неделю ездить вместе завтракать. Он уже в таком возрасте, что все понимает, терпеливо сидит и ждет свои сырники или еще что-то. Затем мы вместе едем в детский развлекательный центр, которых по Киеву очень много. А потом – в бассейн. Лукуся очень любит плавать.

Также, когда есть возможность, Лукуся проводит время с бабушками и дедушками. Кстати, Вика рассказывает, что подход к воспитанию ребенка у украинцев и французов существенно отличается. И это очень интересно прослеживается в их семье.

– У наших бабушек и дедушек – гиперопека. То есть не спускать ребенка с рук, одевать в 150 кофт и носков, волноваться, не голодный ли. А у французов – наоборот. Нормально, когда босой ребенок бегает по дому, сопли текут. Главное, что малыш поел и в безопасности, а все остальное может и сам по себе, – с улыбкой говорит Маре. – И мы с Луи, если честно, такие же. Ведь воспитывались в определенных семьях. Так что у Лукуси, скажем, есть хороший баланс. Что касается языка, то я общаюсь с сыном на украинском, а Луи – на французском. А если мы все вместе, то на английском. Первые слова Лукуси – на украинском. Хотя, например, слово «банан» почти одинаково на всех языках, сын четко его говорит.

Смотрите интеллектуально-развлекательное шоу «єПитання» с Лесей Никитюк уже сегодня, 6 апреля, в 20:00 на Новом канале! В игровом поединке сойдутся: Вика Маре, Женя Таллер, Антон Скуратов, Максим Ткачев, Дмитрий Евтушенко, Дмитрий и Артур Томашевские, Юрий Мончак.