«У нас собака-комік»: Роман Міщеряков – про улюбленця з притулку

Актер скетчкома «Зв’язок» (Новый канал) принял участие в шоу «єПитання» и поделился историей, как они с женой нашли себе четырехлапого друга

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Домашние любимцы – это верные друзья и члены семьи, которые дарят нам безграничную любовь и способны наполнить смыслом наши будни. А мы благодарим их заботу и берем на себя ответственность за их жизнь и благополучие. Во время съемок интеллектуально-развлекательного шоу «єПитання» актер сериала «Зв’язок» Роман Мищеряков привлек внимание к проблемам бездомных и брошенных пушистиков и эксклюзивно поделился с Новым каналом, как помогает центру спасенных животных.

– У нас дома есть отличный пес по имени Батон. Он с нами уже четыре года. Моя жена помогала приюту для животных, и однажды прислала мне фото щенка и спросила, не против ли я, чтобы мы взяли его к себе. Он был очень красивый, – вспоминает Роман Мищеряков. – Я ответил жене, что да, давай заберем его. Она сказала: «Супер, я уже в Борисполе, приехала на знакомство с ним», – смеется Роман. – Он очень смешной. У нас собака-комик: от смешных взглядов и звуков до поведения.

Имея дома одного домашнего любимца, супруги продолжают помогать и другим животным из приюта, которые тоже нуждаются в заботе и любви.

– Мы поддерживаем связь с центром спасенных животных URSA. Недавно наш друг-военный привез нам двух щенков из Донецкой области, которые жили с ним на позициях. Мы сделали все прививки и стали искать им семью. Девушки из центра спасенных животных URSA отреагировали на запрос и забрали их на содержание. А мы с женой взяли этих собачек под финансовую опеку. В центре щенков назвали Ром и Джулс. И вот недавно Ромку взяла новая семья. Джулс еще ждет своего дома. Поэтому, может быть, кто-то хочет взять Джулса к себе? – надеется Роман. – Берите себе животных из приютов, ведь они станут для вас настоящими друзьями. Собаки отдают столько любви! А сколько счастья у хвостатого, когда вы возвращаетесь домой! Возьмите себе собаку, сделайте друг друга счастливее.

Смотрите интеллектуально-развлекательное шоу «єПитання» с ведущей Лесей Никитюк по понедельникам в 20:00 на Новом канале! А выпуск с Романом Мищеряковым ищите на сайте и YouTube-канале Нового