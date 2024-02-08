«Це святий час разом»: Даша Квіткова – про особливий ритуал із сином

За кулисами съемок шоу для всей семьи «єПитання», которое Новый канал покажет с 11 марта, украинский инфлюэнсер и амбасадор социальных проектов рассказала о вечерней традиции с сыном Львом

Сегодня Даша Квиткова – ролевая модель для многих девушек. Своим примером знаменитость призывает вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом и заботиться о ментальном здоровье. А еще часто рассказывает о своем двухлетнем сыне Льве. Даша показывает, как они проводят досуг, в какие развивающие игры играют, какие книги читают. Отдельная рубрика ее сториз – вечерняя рутина с сыном. В соцсети смонтированные видео длятся всего минуту-полторы. А на самом деле это довольно длительный процесс!

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– У нас со Львом есть особый ритуал, который начали еще в раннем-раннем возрасте сына. Это вечерние гигиенические процедуры, которые занимают около полутора часов времени, – рассказывает Квиткова за кулисами шоу Нового канала «єПитання». – Около 21:30 мы идем с Левчиком в ванную и проводим там наше святое время вместе. Честно говоря, это мое любимое! Сначала сын купается, а дальше мы садимся на пол и мажемся кремом, расчесываемся и одеваемся в пижаму, играем и разговариваем.

Бывает, что дети не очень любят гигиенические процедуры и капризничают. Но Даша Квиткова говорит, что сын настолько привык к их ритуалу перед сном, что каждый вечер сам зовет маму в ванную. И все происходит с удовольствием!

– Мне когда-то сказали, что перед сном ребенка нужно немного «замедлить». И вот этот ритуал у нас действительно работает, – говорит инфлюэнсер. – Лев успокаивается, расслабляется и сам идет в кроватку. Конечно, там еще у нас: «Мама, расскажи сказку». Или еще могут продолжаться разговоры, во время которых Левчик подробно рассказывает, как провел день в садике или что интересного видел. Но через минут 20-30 сын обычно уже сладко спит.

Смотрите интеллектуально-развлекательный проект «єПитання» с Лесей Никитюк и проветрите голову уже с 11 марта в 20:00 на Новом канале!