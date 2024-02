«Сотні машин, десятки мільйонів гривень, дрони»: Леся Нікітюк звернулася до колег з шоу-бізнесу

Ведущая шоу «єПитання» и комик проекта «Розсміши коміка по-новому» (Новый канал) поделилась трогательными мыслями после съемок.

Уже этой весной Новый канал поможет проветрить голову и покажет второй сезон интеллектуально-развлекательного проекта для всей семьи «єПитання». Согласно правилам, две команды в течение пяти раундов и финала соревнуются за победу, отвечая на вопросы. Суть проста – угадать самые популярные ответы украинцев о будничных вещах из разных сфер жизни. А главная цель – отвлечь и немного развеселить зрителя в такое непростое для всех время. И, по словам непревзойденной ведущей проекта Леси Никитюк, вдохновить наш народ продолжать бороться и не сдаваться.

– Хотела бы похвалить всех коллег из медиапространства, которые приходят на шоу «єПитання». Все они молодцы! Вы потом увидите, сколько людей у нас было. И и артисты, и блогеры, и актеры, и телеведущие, и юмористы… А еще будут спортсмены, военные и ветераны. И сколько каждый из них сделал за два года полномасштабной войны… – рассказывает Леся Никитюк. – Во время программы есть момент, когда мы общаемся на тему волонтерства. И каждый рассказывает просто невероятные вещи, сколько со своими командами, друзьями, единомышленниками сделали добрых дел. Люди, вы невероятные! У каждого из знаменитостей, как и у меня, есть подписчики, которые сразу поддерживают, как только кто-то публикует сбор. Я хочу сказать спасибо всем! И коллегам, и их аудитории. Там сотни машин, десятки миллионов гривен, дроны…

Леся Никитюк отмечает: самое главное, что после таких рассказов появляется еще больше сил работать и ни в коем случае не останавливаться. Потому что украинцы особенные. И достойны мирного светлого будущего.

– Я объездила много стран и не знаю, есть ли еще где-то такой народ, как наш. We are free. We are strong. We are together, – говорит телеведущая. – Продолжаем поддерживать ВСУ и донатить. И помните, что многие люди рискуют своей жизнью ради нас. Благодаря им мы можем жить и выполнять свою любимую работу. Спасибо!

Ждите шоу «єПитання» с Лесей Никитюк с 11 марта в 20:00 на Новом канале! А также увидите звезду в юмористическом проекте «Розсміши коміка по-новому» с 4 марта.