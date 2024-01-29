«Вразив до глибини душі»: Леся Нікітюк – про сюрприз від Сергія Притули

Бывшие соведущие шоу «Хто зверху?» на Новом канале и хорошие друзья по жизни встретились на съемках проекта «єПитання»

Вот так сюрприз! В разгар съемочного процесса второго сезона интеллектуально-развлекательного проекта для всей семьи «єПитання» (Новый канал) в студию вошел Сергей Притула. Он просто проезжал мимо и решил поддержать и удивить всех новоканальских друзей и коллег. И ему это удалось!

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Особое внимание, конечно, Сергей Притула уделил непревзойденной ведущей шоу «єПитання». В паузе между раундами он зашел в съемочный павильон вместо редактора, чтобы передать Лесе Никитюк карточки с правилами. А еще подарить букет розовых тюльпанов.

– Я была в шоке! Думаю, это видно на видео, – с улыбкой делится с Новым каналом Леся Никитюк. – Мне очень важны поддержка и мнение Сергея Притулы. Поэтому такой сюрприз поразил до глубины души. Он заехал к нам в студию буквально на 10 минут, но поднял настроение всей съемочной команде.

Напомним, что в течение пяти сезонов Леся Никитюк и Сергей Притула были ведущими игрового шоу «Хто зверху?» С начала полномасштабного вторжения Сергей объявил о завершении ТВ-карьеры и теперь является волонтером и основателем Благотворительного фонда Сергея Притулы. Новым соведущим Леси в проекте «Хто зверху?» стал Богдан Шелудяк.

Весной проветрить голову с Лесей Никитюк можно будет сразу в двух проектах Нового канала. Она появится в роли комика в шоу «Розсміши коміка по-новому». А также в роли ведущей второго сезона интеллектуально-развлекательного шоу для всей семьи «єПитання», в котором две команды в течение пяти раундов и финала соревнуются за победу, отвечая на вопросы. Суть проста – угадать самые популярные ответы украинцев о будничных вещах из разных сфер жизни.