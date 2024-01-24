«Украинцы, кто самый известный Владимир?»: Новый канал снимает второй сезон «єПитання»

Интеллектуально-развлекательное шоу для всей семьи покажут уже в весеннем сезоне 2024

«Добрый день, everybody» – «єПитання» возвращается! Новый канал приступил к съемкам второго сезона интеллектуально-развлекательного проекта об украинцах и для украинцев. В течение двух с половиной месяцев креативная команда опрашивала людей на улице и в соцсетях Нового канала, чтобы сформировать специальную статистику о будничных вещах из разных сфер жизни.

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«Тренировка cycle, низкокалорийная еда и проговаривание текстов»: как Леся Никитюк готовится к съемкам

– Поскольку «єПитання» – это форматный проект, то глобально сезоны отличаться не будут, – рассказывает руководитель проекта Анна Вовк. – Классно, что количество ответов на вопросы в этом году увеличилось почти вдвое. Люди знают, о чем проект, и им интереснее принимать участие. Наиболее активно отвечали на вопросы о сексе, еде и различных именах/фамилиях/названиях. Например, «назовите известного Владимира», «город на букву К» и т.д. Скажу честно, готовиться к съемкам второго сезона было гораздо легче, ведь первый создавался в период блекаутов. В этом году, к счастью, мы все со светом, теплом и интернетом. Так что работать было, скажем, комфортнее (улыбается).

Изюминками проекта являются музыкальный и детский раунды (в музыкальном задания связаны с украинскими композициями, в детском опрашивали не взрослых, а детей – прим. ред.) Кстати, музыкальный во втором сезоне будет иметь немного другую структуру. Люди должны были называть песни, где упоминаются имена, части тела, цветы, птицы…

– Несмотря на морозную погоду во время съемки, люди с радостью соглашались принять участие. Иногда даже очереди выстаивали, чтобы ответить на вопросы и попасть на телевидение. У украинцев в душах и сердцах всегда тепло! – с улыбкой рассказывает шеф-редактор шоу Игорь Новинчук. – Съемки детского раунда также прошли хорошо, несмотря на немалое количество воздушных тревог. Также в эти дни были проблемы с мобильной связью, мы не могли поговорить с некоторыми участниками. Но родители деток искали способы дозвониться до нас, специально покупали стартовые пакеты работавших мобильных операторов, чтобы сообщить, что они точно приедут. Каким будет этот сезон, я смогу сказать уже после того, как мы его отснимем (улыбается).

Во втором сезоне будет 13 выпусков, в которых сыграют 108 участников. Команды вновь формировались по принципу объединенности по интересам или сфере деятельности.

– В этом году зритель увидит много молодых команд. Я очень рад, что в Украине сейчас столько классных артистов, юмористов, актеров, звезд интернета, – говорит Аня Вовк. – Нам удалось пригласить украинских спортсменов. Обычно это сложно, поскольку у них почти нет времени на съемки из-за большого количества тренировок, сборов и соревнований. Но в этом сезоне они к нам придут. И наша особая гордость – команды военных, ветеранов и ветеранок. Это люди, благодаря которым мы можем делать то, что умеем и любим.

Среди участников второго сезона: Владимир Дантес, Jerry Heil, Богдан Шелудяк, Александр Терен, Лера Мандзюк, Кирилл Ганин, Анастасия Оруджева, Фима Константиновский, alyona alyona, Григорий Решетник, Маша Ефросинина, Даша Цветкова, Назар Грабар, Олег Верняев, юмористы команды «Ветерани космічних військ», актеры сериалов «Зв’язок», «Будиночок на щастя» и многие другие. А главной звездой шоу станет непревзойденная ведущая Леся Никитюк.

– Всем интересно, что написано на моих карточках во время раундов нашего шоу. Рассказываю! Там только названия команд и правила конкурсов. Правильных ответов нет. Я даже не участвую в опросах. Все для того, чтобы оставаться, скажем, в нейтральной зоне и ненароком не подсказать участникам. Потому что это сбивает драматургию шоу, – с улыбкой рассказывает Леся Никитюк. – Если честно, этот сезон не будет особенно отличаться от предыдущего. Как и его главная цель. В прошлом году у всей команды было единственное желание – сделать легкий проект, чтобы отвлечь украинцев от страшных, болезненных моментов и немного развлечь. Кажется, с этой задачей мы справились, ведь получили классные отзывы от зрителей. Знаем, что украинцы очень ждут второй сезон, поэтому мы с командой создателей будем стараться сделать его еще лучше, чтобы вызвать у людей на лицах были улыбки.

Смотрите интеллектуально-развлекательный проект «єПитання» с Лесей Никитюк уже весной на Новом канале. Проветрим голову вместе!