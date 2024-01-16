«Тренування cycle, низькокалорійна їжа та проговорювання текстів»: як Леся Нікітюк готується до зйомок

Ведущая проектов Нового канала рассказала, как ей удается поддерживать идеальную физическую форму

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Топовая украинская телеведущая и инфлюэнсер Леся Никитюк может проводить на съемочной площадке по 12 часов в сутки. Но зритель, смотря выпуск проекта с Лесей в эфире Нового канала, никогда не распознает: утром он снимался или почти ночью. И это благодаря не только таланту звезды, но и годам работы над собой. У Никитюк есть свои секреты, как сохранить безупречный внешний вид и физическую форму. И они состоят не в часах ежедневных тренировок и голодания. Все сбалансировано и правильно.

– Я веду обычный образ жизни. Как и у всех людей, у меня не хватает времени на постоянные занятия спортом. Но компенсирую это философией питания. К примеру, уже десять лет в моем рационе отсутствуют: свинина, телятина, хлеб и булочки, печенье, молочные продукты. Стараюсь потреблять только низкокалорийную пищу: рыбу, птицу и разные салаты, – рассказывает телеведущая. – У меня довольно жесткие кардиотренировки. Выбрала себе cycle (интенсивная тренировка на велотренажерах – прим. ред.) За одно занятие удается сжечь 500-600 калорий. Также употребляю коллаген, чтобы кожа была упругой, сияющей и гладкой. Таким образом и удается добиться хороших результатов.

Для того, чтобы удерживать внимание зрителей юмором, звезда следует другому важному правилу.

– Вечером перед выступлением я проговариваю все миниатюры или тексты, которые должна сказать. Это очень важный момент. Люблю импровизацию, но всегда максимально готовлюсь к съемкам, – рассказывает Леся Никитюк. – А еще примерно набрасываю себе варианты шуток-ответов на те вопросы, которые могут прозвучать во время съемки – от соведущего, участников или еще кого-то.

Ждите Лесю Никитюк сразу в двух весенних проектах Нового канала: интеллектуально-развлекательном шоу «єПитання» и юмористическом шоу «Розсміши коміка по-новому».