«Я целую его руки!»: за что Дмитрий Коляденко обожает сына

Хореограф, певец и ведущий, который принял участие в шоу Нового канала «Вік на Вік», откровенно рассказал об особых отношениях с 32-летним Филиппом

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Как это – иметь звездных родителей и не потеряться в тени их славы? Однако Филиппу Коляденко удалось разграничить свое творчество от популярности шоумена Дмитрия и руководительницы шоу-балета Елены. Сын знаменитого тандема стал соавтором группы Kadnay, основал творческий союз Phil It и, по мнению родителей, превзошел их самих! В этом уверен участник квиз-шоу «Вік на Вік» на Новом канале Дмитрий Коляденко. Впервые за многие годы он открылся Маше Ефросининой в YouTube-проекті «Екзамен. Нова реальність» и поделился подробностями воспитания наследника.

– Еще маленьким Филипп не ходил в детский сад, ездил с нами на гастроли и видел, как мы с его мамочкой тяжело зарабатывали эти 100 долларов. Получали их потом и кровью. Он понимал: чтобы папа заработал, ему нужно работать, репетировать, гримироваться, страдать, плакать, танцевать, петь сутками. И только потом возвращаться домой, – делится Дмитрий Коляденко. – К тому же еще на его первый год я прочитал Фрейда, который писал: «Детей не нужно воспитывать. Вы сделали ребенка в любви, а в ней уже все есть. Пусть делает то, что хочет». И все, мы даже не воспитывали Филиппа.

Ведущий отметил, что раньше мало общался с сыном из-за большой загруженности в разных проектах. Их первый серьезный разговор состоялся, когда Филиппу исполнилось 18 лет.

– Тогда Елена уехала в Канаду, чтобы работать в «Цирке дю Солей». Филипп остался со мной на год. Как папа и сын мы много говорили с ним, в том числе и о том, почему я подал на развод с его мамой. Интуитивно чувствовал, что Филипп закрывается от меня, потому что не знал, почему родители уже не вместе. Однако после нашего разговора сын понял. А я был счастлив, что поговорил с ним, – вспоминает шоумен. – Месяц спустя он начал раскрывать свои тайны, спрашивать совета у меня. Знаю, что никогда бы не обратился с таким к мамочке.

Сейчас 32-летний Филипп не жалуется на прошлое, в котором и оставил все обиды на родителей.

– Он не такой, как я. Совершенно другой! Очень люблю его, а Филипп – и папу, и маму, и бабушку, и дедушку. Всех ужасно любит! И так радуется, когда мы с Еленой вместе хотя бы на репетиции, спектакле, дне рождения. Мы нечасто видимся с ней, но для Филиппа это уже праздник, – с улыбкой говорит Дмитрий Коляденко. – Сыну сейчас 32 года, и любой телефонный звонок и сообщение заканчивается «Люблю тебя, папа». Он не боится этих слов, объятий, поцелуев.

А для Дмитрия и Елены сын стал величайшей гордостью в жизни:

– Недавно был на новом концерте Филиппа. Как же это круто! Свет, девять музыкантов, живой звук, новые песни, полный аншлаг. Два часа я кайфовал и видел, что вокруг люди плакали, слушали, молчали, обнимались. А потом целовал руки Филиппа, на что он только отвечал: «Ну папа, перестань». Потому что рядом девушки стояли (улыбается). Я целую руки сына! Щечки мне уже не подходят, они все обцелованы, – смеется участник «Вік на Вік». – Поэтому для меня с Еленой Филипп – это наша гордость, любовь, счастье, творчество. Когда смотрю на него, плачу! Очень часто ночью надеваю наушники и слушаю песни сына. В эти мгновения у меня слезы идут, душа поет. Вокал, текст, аранжировка, музыкальные переходы – это же все Филипп сам. Он поет лучше меня. И вообще лучше отца.

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