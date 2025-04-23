«Это травма для меня»: дочь Елены Кравец – о детстве за кулисами

Звезда комедийного шоу Елена Кравец и ее дочь Маша устроили семейный баттл в квиз-шоу о битве поколений «Вік на Вік» на Новом канале и поделились общими воспоминаниями

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Елена Кравец не только известная актриса и юмористка, но и многодетная мама. Ее старшая дочь Маша буквально выросла на съемочных площадках, а вот с появлением двойняшек ритм жизни семьи изменился, потому что, как шутит сама Елена, сейчас вокруг сына и дочки вращается вселенная. Елена и Маша Кравец стали участниками нового выпуска квиз-шоу «Вік на Вік», которое выйдет на Новом канале 23 апреля в 20:00. Во время игры Маша Кравец, которая родилась в год основания студии «Квартал 95», вспомнила, каким было ее детство, которое пришлось на огромную популярность звездной мамы.

– С одной стороны, это было очень сложно, потому что родителей почти никогда не было дома. Туры, съемки, иногда длившиеся по несколько суток. Это действительно травма для меня. Но если можно было, родители повсюду тащили меня за собой. Я была ребенком съемочной площадки, – рассказывает Кравец. – Мне приходилось жить на этих площадках: спала в гримерках, дружила со всеми работниками, девушки-стилисты меня одевали, потом переходила к гримерам, меня как-то странно и смешно красили. Ну и, конечно, сами концерты «Квартала» – это всегда было что-то очень классное. Прошли годы, но даже сейчас самый распространенный вопрос, который мне задают: «А что, ты реально дочь Елены Кравец?» (смеется).

Несмотря на безумную занятость, Елена старалась дать дочери максимум любви. А потом в семье родились двойняшки.

– Все трое детей очень разные. Маша быстро интегрировалась в нашу жизнь, наш темп, ритм, скорость. И она была тем детенышем, который подстраивается под жизнь стаи, – вспоминает Елена Кравец. – Во времена занятости в квартале двойняшки (мальчик и девочка) были очень маленькими. Сейчас это изменилось, и вокруг этих двоих, как я их называю, вращается наша вселенная. Я стараюсь с этим справиться и постоянно напоминаю им, что в семье есть и другие люди, что в нашем доме есть мои вещи, которые им не принадлежат (смеется).

Звезда призналась: решение уйти из юмористического коллектива далось нелегко.

– Это было очень непростое решение: взвешенное, но сложное, – призналась Елена Кравец. – Конечно, я скучаю по той атмосфере и мирным временам. Потому что самые яркие, самые приятные, светлые воспоминания – о годах мирной жизни.

Смотрите квиз-шоу «Вік на Вік» с ведущим Фимой Константиновским и топовыми украинскими звездами каждую среду в 20:00 в эфире Нового канала!