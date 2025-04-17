«Я купил секс за деньги»: Дмитрий Коляденко – о поступке, на который решился после 19-ти лет одиночества

Известный украинский шоумен, который стал участником квиз-шоу «Вік на Вік» на Новом канале, впервые за многие годы дал откровенное интервью Маше Ефросининой в YouTube-шоу «Екзамен. Нова реальність», где поделился пикантными подробностями личной жизни

Дмитрий Коляденко – один из самых ярких и эпатажных представителей украинского шоу-бизнеса. Он талантливый хореограф, харизматичный телеведущий и, безусловно, человек с уникальным стилем. В биографии Дмитрия – два ярких брака с украинскими звездами Еленой Коляденко и Ириной Билык. Но даже несмотря на то, что вокруг него всегда было много женщин и внимания, после развода с Билык он так и не смог обрести новую любовь.

– Елена Коляденко и Ирина Билык – роковые женщины в моей жизни. После этих браков я ходил на свидания, были подарки-рестораны, но мне все не то. После Ирины Билык больше не было отношений, – признался Дмитрий Коляденко в YouTube-шоу «Екзамен. Нова реальність». – И только месяц назад я купил секс за деньги, потому что уже не мог, у меня ехала крыша. Это продолжалось сорок пять минут, такса была на час, но у нас это было столько. Прошло 19 лет, вы представляете, что там происходило за эти сорок пять минут? Я был очень счастлив!

Коляденко объяснил, что ждать настоящей любви характерно не только для него, но и для его родных.

– Затянул с этим, потому что я такой человек. У меня бабушка была такая – любила всю жизнь одного человека и жила одна. Я люблю ждать, верю, что у меня будет новый человек, но пока его нет. Месяц назад немного не дождался, – с улыбкой говорит Дмитрий Коляденко. – Человека, с которым у меня был секс, совсем не знаю. Но я ее любил! Не понимаю, как так получилось, потому что думал, что любовь – это когда ты женат и любишь, а когда ты не знаешь человека и такое чувствуешь… я был в шоке! Любил ее 45 минут, но заплатил за это деньги. Думаю, что правильно сделал, у меня такого за 50 лет никогда не было. Я – молодец, мне очень понравилось (улыбается).

Несмотря на популярность и активную жизнь, Дмитрию не хватает тепла, объятий и любви. Но он не теряет веру.

– Я не могу найти своего человека, потому что кто мне нравится – они в отношениях, а кому нравлюсь я – мне не нравятся. Понимаю, что мне хорошо самому: вечером не захотел мыть посуду – помыл утром, надо убрать – хорошо, но могу сделать это завтра-послезавтра. Меня никто не контролирует. Но хочется объятий, ласки, секса. Хочу влюбиться, – говорит Коляденко. – Сейчас бог дает мне работу, на любовь нет времени, хотя я нашел бы. Мы постоянно в турах: «Шафа», «Фламбе», «Кабаре», очень много работы. Но когда после спектаклей приезжаю в гостиницу – хочется любви. И это меня беспокоит. Раньше очень парился, а сейчас просто жду своего человека.

