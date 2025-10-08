Смотри прямо сейчас ситком Будиночок на щастя 6 сезон 30 серия от 08.10.2025 на сайте Нового канала и узнай, как пройдёт знакомство брата Даши с Максом.

Всё бы ничего, если бы будущий родственник не оказался таким недоверчивым. Заботясь о сестре, он советует установить в доме Макса камеры наблюдения. Что он там увидит? И почему Вася, как всегда, зайдёт в гости не вовремя? Смотри украинский сериал Будиночок на щастя 6 сезон 30 серия, чтобы узнать.

В доме Любані тоже кипят страсти, ведь она встречает на пороге своего дома сестру, которая приехала к ней в гости с мужем. Почему посиделки превратились в ожесточённое соперничество? Смотри в новой серии комедии Нового канала Будиночок на щастя!

